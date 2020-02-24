موهبة المصارعة يقيم تدريبات مشتركة مع نادي الولاء

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

على قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للمصارعة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، اقيمت وحدة تدريبية مشتركة مع الفئات العمرية لرباعي نادي الولاء الرياضي، اشترك فيها ٢٠ لاعباً من الضيوف ،وجرت ، بإشراف المدرب جواد كاظم حمودي الذي اكد على اهمية هذه التدريبات المشتركة في تبادل واكتساب الخبرات بين الاعبين وكذلك المدربين وصولاً الى الارتقاء بمستوى اللعبة في العراق .