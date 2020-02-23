التعليم: تعليق الامتحان التقويمي للكليات يخص هذا العام فقط

تباين الدوام والظروف الراهنة من أسبابه

بغداد – الصباح الجديد:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، أسباب تعليق الامتحان التقويمي للدراسات النهائية في الجامعات، مؤكدة أنه يخص العام الحالي فقط.

وقال مدير عام جهاز الإشراف والتقويم في الوزارة نبيل الأعرجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك تباينا في دوام الكليات والأقسام داخل الجامعة الواحدة”، لافتاً إلى أن “واحدة من أساسيات الامتحان التقويمي وجود جدول امتحاني نهائي موحد لكل الجامعات والكليات”.

وأضاف الاعرجي، أن “موافقة وزير التعليم العالي على تعليق الامتحان التقويمي يشمل هذا العام فقط”، مبينا أن “الوزارة لا تستطيع أن تطرح جدولاً موحداً لامتحانات طلبة جميع الجامعات والأقسام”.

وأوضح الاعرجي أن “الجامعات تعمل على إكمال المنهج بفترة 15 أسبوعاً للكورس الأول و15 اسبوعاً للكورس الثاني”.

وكان وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على إلغاء الامتحان التقويمي (الوزاري) لطلبة المراحل المنتهية في الدراسات الأولية للأقسام العلمية في الجامعات الحكومية والأهلية كافة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بسبب الأوضاع الراهنة الحالية وتخفيفاً للضغوط على الطلبة.