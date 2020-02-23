الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم بناء مستوطنات جديدة في الأراضى الفلسطينية

بعد تصريح نتنياهو بانشاء 6200 وحدة سكنية

الصباح الجديد ـ متابعة:

دعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل إلى التخلى عن بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى الفلسطينية، والتى تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبى، “ضارة بالتسوية فى الشرق الأوسط”.

وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية امس الاحد “إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني في بيان، إن “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة “جيفعات همتوس”.

وجاءت تصريحات موغيرني بعدما أيدت الولايات المتحدة بشكل فعلي في تشرين ثاني من العام الماضي، حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بالتخلي عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يصف المستوطنات بأنها “مخالفة للقانون الدولي”.

وهذا عقب اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق من ذلك الشهر، أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي.

وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون الدولي العام في مصر، الدكتور أيمن سلامة، إن “أية قرارات أمريكية داخلية بشأن المستوطنات لا تكسب إسرائيل أية مراكز أو أوضاع قانونية”.

وأكد سلامة في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “سبوتنيك” أن القرارات الأمريكية المذكورة “مجرد قرارات أو إجراءات مستهترة وشاذة لا تقرها أية أعراف أو قوانين دولية”.

مضيفاً: “لن يعدها القانون الدولي إلا مجرد وقائع مادية لا تكسب أية مراكز قانونية على الصعيد الدولي”.

وقال أستاذ القانون الدولي إن “مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ونظام الجنائية الدولية والعديد من القرارات الأخرى الصادرة من منظمات دولية أخرى، أكدت أن إجراءات إسرائيل بإنشاء المستوطنات غير شرعية وتخرق قواعد القانون الدولي، ولا تكسب إسرائيل أية مراكز أو أوضاع قانونية”.