بريطانيا تضغط من أجل التوصل لاتفاق على غرار كندا مع الاتحاد الأوروبي

الصباح الجديد ـ وكالات :

قالت رئاسة الوزراء في بريطانيا امس الاول السبت إن بريطانيا ستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل.وسيلتقي الوزراء يوم غد الثلاثاء للتوقيع على وثيقة تفويض تجاري رسمية ستحدد أهداف بريطانيا التفاوضية قبل نشرها يوم الخميس المقبل.

وقال مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داوننج ستريت في بيان إن «المملكة المتحدة أوضحت عدة مرات وستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق على غرار اتفاق كندا».

وبدأ سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا بشكل مؤقت في 2017 ويستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين ولكنه لا يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة في الخدمات المالية وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيدا عن قواعد الاتحاد وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق امس الاول السبت إنه لم يتضح ما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق مثلما يريد جونسون بحلول نهاية العام.