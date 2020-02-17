الأقاليم تحتفي بإنجاز مجلدها الرابع لأرشيف الموهبة الرياضية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

بحضور المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب جابر مسلم ومعاونيه للشؤون الادارية والشؤون الفنية ، ومسؤولي اقسام الدائرة وعدد من الموظفين ، احتفت شعبة الاعلام بقسم الموهبة الرياضية بإنجاز المجلد الرابع لأرشيف ( الموهبة الرياضية في الصحافة العراقية لعام ٢٠١٩) .

المدير العام للدائرة ثمن جهود شعبة الاعلام في وتوثيق ونشر التقارير الاخبارية الخاصة بنشاطات الدائرة وأقسامها واقسام الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات في مختلف الالعاب على الصفحات الرياضية في الصحف العراقية ، وحرص الشعبة على إعداد المجلدات الارشيفية التي تمثل تأريخا حافلا للدائرة وجهود العاملين فيها.