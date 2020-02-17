استحداث جائزة جديدة في دوري أبطال أوروبا

نيمار على رأس قائمة باريس في سيجنال إيدونا بارك

العواصم ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استحداث جائزة جديدة، بداية من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق منافساتها بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يلتقي بوروسيا دورتموند بباريس سان جيرمان، فيما يصطدم أتلتيكو مدريد بنظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء، في بداية مرحلة دور الـ16.

وذكر الموقع الرسمي لليويفا، أنه سيتم منح جائزة «أفضل لاعب في المباراة» بعد كل مواجهة بمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، لتكريم اللاعب صاحب الأداء الأفضل.

وأضافت أن مراقبين فنيين من الاتحاد الأوروبي، هم من سيختارون الأفضل، والتي ستسلم بعد نهاية المباراة تقديرًا لدور اللاعب في اللحظات الحاسمة والإبداع والمهارات الاستثنائية واللعب النظيف.وأشارت إلى أن المراقبين الفنيين هم مجموعة من اللاعبين السابقين، الذين تألقوا في المسابقات الأوروبية من قبل وهم «باكي بونر- كوزمين كونترا- إيتور كارانكا- روبيكين- روبرتو مارتينيز- فيل نيفيل- جينيه ميلينديز وجاريث ساوثجيت».

من جانب اخر، أعلن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الباريسي، إلى أن توخيل اختار 21 لاعبا للسفر إلى ألمانيا، بينما استبعد 8 آخرين لأسباب فنية وطبية.ويأتي على رأس القائمة النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي غاب عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة، ومعه كل من خوان بيرنات، مارسين بولكا، إدينسون كافاني، آنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، إدريسا جايي، أندير هيريرا، ماورو إيكاردي، تيلو كيرير، برسنيل كيمبيمبي.

وتانجوي كواسي، ليفين كورزاوا، ماركينيوس، كيليان مبابي، توماس مونييه، كيلور نافاس، سيرجيو ريكو، بابلو سارابيا، تياجو سيلفا، وماركو فيراتي.في المقابل، استبعد توخيل كل من عادل عوشيش، ميتشيل بيكر، تشوبو موتينج، كولين داجبا، عبدو ديالو، جاريسون إنوسنت، لوي مبي سوه، ولياندرو باريديس.