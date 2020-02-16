ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، إن خبراء شركة مختصة بمجال إكسسوار الهواتف المحمولة اجروا استطلاعا بمشاركة 2023 شخصا وبحثت موقفهم من المخاطرة في أثناء التقاط صور “السيلفي”.

وتبين أن أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم، على استعداد للوقوف على حافة الهاوية للحصول على لقطة مثالية، وذكر 41 في المئة أنهم قد خاطروا بالفعل في أثناء التقاط سيلفي فيما اعترف أربعة بالمئة، بأنهم عرّضوا خلال ذلك حياة الآخرين للخطر.

وقال 11% إنهم أصيبوا بجروح عند محاولة التقاط صورة سيلفي، فمنهم من سقط من تلة، ومنهم من سقط من دراجة ومنهم من ضربته موجة قوية.

وفي مارس اذار الماضي، تعرضت سائحة في ولاية أريزونا الأميركية لهجوم نمر أسود عند محاولتها التقاط صورة بالهاتف الجوال، لكنها تمكنت من النجاة بأعجوبة.

وفي عام 2018، سقط شاب من ارتفاع 180 مترا، ومات في حديقة يوسمايت بولاية كاليفورنيا، في محاولته التقاط صورة فوق منحدر حاد.

وفي وقت سابق، وجدت مجلة “طب الأسرة” في الهند، أن 259 شخصا لقوا حتفهم بين عامي 2011 و2017 في جميع أنحاء العالم في 137 حادثا شخصيا عند التقاط الصور، فيما قتلت أسماك القرش 50 شخصا للفترة نفسها.