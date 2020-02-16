“السياسة والاستفزاز” في معرض لرسومات الكاريكاتير

الصباح الجديد – وكالات:

يعرض الفنان ورسام الكاريكاتير جاك تيلي أعماله لأول مرة، ضمن معرض فني في مدينة أوبر هاوزن الألمانية. ومن خلال رسومات ثلاثية الأبعاد، والتي تجسد شخصيات شهيرة على مستوى العالم، ليكشف تيلي الوجه الآخر للسياسة.

وتُعرض شخصيات الكاريكاتير بالحجم الضخم للفنان الساخر جاك تيلي في معرض تحت عنوان “السياسة والاستفزاز”.

وصمم تيلي شخصياته ثلاثية الأبعاد لكرنفال مدينة دوسلدورف، ويمكن مشاهدتها في غاليري شلوس في أوبرهاوزن، حيث بدأ عرضها في الثاني من فبراير/ شباط ويستمر حتى الرابع عشر من يونيو/ حُزيران المقبل. وكان موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مادة دسمة للفنان ليبدع برسم الشخصيات التي أسهمت بتنفيذ هذا القرار.

وكان دونالد ترامب هو ايضا مادة دسمة للفنان ورسام الكاريكاتير جاك تيلي، حيث يظهر مرتدياً الحفاضات، ويجلس على الكرة الأرضية ويمزق اتفاق باريس للمناخ.

تتميز شخصيات تيلي بملامح الوجه القوية، ما يسهم في التعرف عليها، ولا تحتاج شخصياته سوى بضع كلمات فقط من الشرح.