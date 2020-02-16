مايا دياب في أوبريت “صناع الأمل”

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب انضمامها الى أوبريت “صناع الأمل”، المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشرت مايا فيديوهات على خاصية “الستوري” وهي تعقد الجلسات للاستماع الى العمل مع الملحن الإماراتي فايز السعيد.

وعلّقت مايا دياب على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص من كواليس التحضيرات للعمل: “دولة الأمل والسعادة.. الإمارات التي جعلت من الوطن قدوة للعالم، تنفرد بأوبريت “صناع الأمل”، برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد، على أمل أن نستطيع أن نزرع الأمل في قلوب من يحتاجه، أغنية سوف يرددها العالم مع المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، وفي استوديو حبيب القلوب سفير الألحان فايز السعيد”.

يذكر ان ابنة مايا بدأت في شق طريقها نحو الفن، فقد شاركت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لابنتها كاي في اثناء تواجدها في ستوديو الموزع هادي شرارة، وكذلك مقطع فيديو وهي تتحدث إلى ابنتها سائلة إياها عما تريد فعله، وأجابتها كاي بأنها ستسجل أغنية راب موضوعها عن المدرسة، وظهر جلياً من صوت مايا حماسها للأمر بانتظار أن تكتمل الأغنية.