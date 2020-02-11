نائب يكشف صدور “اوامر غير قانونية” من بعض وزراء عبد المهدي

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي امس الثلاثاء، صدور اوامر ادارية “غير قانونية” عن بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي تقضي بتكليف عدد من المدراء العامين والمعاونين في وزاراتهم “خارج الضوابط”، واصفا تلك الاوامر بانها “غير قانونية” كونها صدرت عن حكومة مستقيلة.

وقال العقابي في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، إن “اوامر ادارية صدرت عن بعض الوزراء بالحكومة المستقيلة تقضي بتكليف عدد من المدراء العامين والمعاونين في وزاراتهم خارج الضوابط”، مشيرا الى ان “تلك التصرفات هي باب من ابواب الفساد وترسيخ المحسوبية والمحاصصة الحزبية”.

وعد العقابي أن “تلك الاطراف تحاول ضمان استمرار هيمنتها على تلك الوزارات”، داعيا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى “الغاء جميع اوامر التعينات والتكليفات بالدرجات الخاصة التي اصدرها الوزراء بالحكومة المستقيلة بعد قبول استقالتها من البرلمان”.

وأوضح العقابي، أن تلك الاوامر “غير دستورية ولا قانونية وتحيط بها شبهات الفساد”، مشيرا الى أنها “صادرة من حكومة مستقيلة واجبها الوحيد هو تصريف الاعمال لحين مجئ الحكومة الجديدة”.

يذكر انه سبق لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ان الغى عدة أوامر لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أصدرها خلال المدة التي أعقبت نهاية ولايته قبل اجراء الانتخابات الأخير وتكليف عبد المهدي