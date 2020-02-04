الخدمات النيابية: حكومة علاوي ستراجع الموازنة وقرارات حكومة عبد المهدي عند تصريف الاعمال

بغداد- الصباح الجديد :

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي, الثلاثاء, أن حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي ستقوم بمراجعة موازنة 2020 لكون رؤيتها تختلف عن رؤية الحكومة السابقة, مبينا ان جميع القرارات التي صدرت خلال مدة تصريف الاعمال بالنسبة لمجلس الوزراء والوزارات سيتم مراجعتها لمعرفة ما مدى دستوريتها خلال تلك المدة.

وقال البخاتي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” حكومة محمد توفيق علاوي سوف لن ترسل الموازنة حال منحها ثقة مجلس النواب وانما ستقوم بمراجعتها وفق معطيات المرحلة”, مبينا ان “رؤية أي حكومة تختلف عن سابقتها وان الحكومة المقبلة هي من ستتحمل مشروع قانون الموازنة لكونها الجهة التي ستقوم ارسالها للبرلمان”.

وأضاف ان “حكومة عادل عبد المهدي خلال مدة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات عدة من خلال اصدار القرارات التي لايجّوز لها الدستور وبذلك ستتم مراجعة جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات خلال مدى مدة تصريف الاعمال لمطابقتها دستوريا”.

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أكدت في تصريح سابق له أن الحكومة أنجزت قانون موازنة 2020 قبل استقالتها، مبدية استغرابها من عدم ارسال الموازنة بعد اكمالها.