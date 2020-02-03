خدعة بسيطة للتخلص من التوتر النفسي

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يتعرض الإنسان بشكل يومي إلى ضغوطات متفاوتة تسبب التوتر والذي قد يكون مسؤولا عن مشكلات صحية كالصداع والأرق أو انخفاض الإنجاز في العمل وغيرها الكثير.

وبالطبع فإن التوتر في حال عدم تشخيصه وعلاجه يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة والسكري.

يقترح توماس لوي، أستاذ علم النفس في مستشفى جامعة ريغنسبورغ بألمانيا، القيام بخدعة بسيطة لمواجهة التوتر يمكن أن تكون لها فائدة في الحد من التوتر النفسي.

يقول لوي إن التنفس بطريقة تستمر فيها عملية الشهيق مدة أربع ثوان والزفير سبع ثوان، تساعد على التخلص من الإجهاد.

هذه التمارين يجب أن تتكرر خلال فترة طويلة. لذلك أقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس

ويوضح لوي قائلا: «تجعلنا الحياة اليومية في حالة توتر. ولكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكننا تجنب هذا التوتر، ليس فقط بالاسترخاء ولكن بجعلها مفيدة للصحة».

ويشرح لوي طريقة بسيطة للتنفس، وتتلخص في استمرار عملية الشهيق أربع ثوان، والزفير سبع ثوان مع تكرارها عدة مرات. لأن عملية التنفس هي القاسم المشترك لجميع طرق الاسترخاء. وهذا يساعد كثيراً في حالات التوتر النفسي المزمن والقلق الحاد وحالات اضطراب النوم.

ويضيف، وفقاً لموقع «روسيا اليوم»: «من المهم أن تكون مدة الزفير دائماً أطول من مدة الشهيق، حيث أن مثل هذه التمارين يجب أن تتكرر خلال فترة طويلة. لذلك أقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس. وأن استمرارها لمدة ربع ساعة يؤدي إلى استرخاء الجميع تقريبا».

ويشير البروفيسور إلى أن هذه الطريقة في التنفس تستعمل في رياضة اليوغا أيضا، لأن ميزتها تكمن في سهولة استعمالها في حياتنا اليومية. لذلك يقترح تكرارها عدة مرات في اليوم للتخلص من التوتر النفسي.