نجوم لا يبتسمون أبداً أمام الكاميرا

الصباح الجديد – متابعة:

التموضع أمام الكاميرا موهبة يمكن للبعض تطويرها، في حين أن البعض الآخر لم يتمكن من ذلك على الإطلاق. هذا الأمر ينطبق على نجوم ومشاهير هوليوود، الذين لا يبتسمون امام الكاميرات ابدا.

النجم كاني ويست، والذي يظهر دائماً بملامح جادة وحادة في كل المناسبات، نادراً ما يبتسم، اما زوجته كيم كارداشيان فقد اتبعت الأسلوب نفسه مؤخراً في الصور.

والتقط بعض المصورين صورا للنجم نيل باتريك هاريس وهو يبستم ويضحك لكن من دون ان يلاحظهم، فهو ايضا يتجنب الابتسام امام الكاميرات.

واعترفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد أنها لا تحب الابتسام أمام الكاميرا، لأنها لا تشعر بالراحة أبداً في وجود الكاميرات، أما الممثلة أولندا رودن فأكدت ان السبب وراء تجنبها ذلك، أنها لا تحب ابتسامتها.

وتعتمد النجمة أوما ثورمان على الفكرة او الحالة نفسها فهي لا تحب ابتسامتها لذلك لا تضحك أو تبتسم أبداً أمام الكاميرا إلا إذا التقط لها المصورون بعض الصور بالمصادفة فهي لا تحب مظهر أسنانها.

أما بالنسبة لعارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام فصرحت أن العمل لسنوات طويلة في مجال الأزياء سرق ابتسامتها، لذلك لا تبتسم أمام أحد.

النجمة كريستين ستيوارت لها رأي مختلف اذ تجد أن ابتسامتها لن تُضيف او تنقص أي شيء للصورة، لذلك تبتسم حسب حالتها المزاجية، لكنها مع ذلك تفضل عدم الابتسام.