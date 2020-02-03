بدء إجراءات دولية للتدقيق على سلامة الطيران في العراق

بغداد – الصباح الجديد

شرعت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO باجراءات المرحلة الأولى لبرنامج التدقيق على السلامة USOAP في العراق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي.

وأكد مدير عام السلطة علي خليل إبراهيم في بيان أن “البرنامج يتضمن سبعة عناصر أساسية في إجراءات السلامة وهي: قانون الطيران المدني ، الهيكل التنظيمي ، عمليا”.

واشار إلى أن فريقا متخصصا من منظمة الطيران المدني الدولي يقوم حاليا بدراسة الوثائق الخاصة بالعناصر وبالتنسيق مع قسم السلامة في السلطة .

واوضح “من المؤمل أن تنتهي إجراءات التدقيق في نهاية شهر شباط الحالي، و سيتبعها اعداد خطة عمل وفقا لنتائج هذا التدقيق”.

يذكر أن هذا التدقيق يعد الخطوة الأولى لتطوير إجراءات سلطة الطيران المدني من حيث الإشراف على سلامة الطيران، وتنفيذا لخطتها التي وضعتها مع منظمة الطيران المدني الدولي لتطبيق جميع المعايير الدولية المطلوبة.