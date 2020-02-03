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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بدء إجراءات دولية للتدقيق على سلامة الطيران في العراق

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بغداد – الصباح الجديد

شرعت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO باجراءات المرحلة الأولى لبرنامج التدقيق على السلامة USOAP في العراق بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي.

وأكد مدير عام السلطة علي خليل إبراهيم في بيان أن “البرنامج يتضمن سبعة عناصر أساسية في إجراءات السلامة وهي: قانون الطيران المدني ، الهيكل التنظيمي ، عمليا”.

واشار إلى أن فريقا متخصصا من منظمة الطيران المدني الدولي يقوم حاليا بدراسة الوثائق الخاصة بالعناصر وبالتنسيق مع قسم السلامة في السلطة .

واوضح “من المؤمل أن تنتهي إجراءات التدقيق في نهاية شهر شباط الحالي، و سيتبعها اعداد خطة عمل وفقا لنتائج هذا التدقيق”.

يذكر أن هذا التدقيق يعد الخطوة الأولى لتطوير إجراءات سلطة الطيران المدني من حيث الإشراف على سلامة الطيران، وتنفيذا لخطتها التي وضعتها مع منظمة الطيران المدني الدولي لتطبيق جميع المعايير الدولية المطلوبة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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