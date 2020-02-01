لا قيادة للثورة والتهديدات لن تثنينا عن المواصلة

متظاهرو التحرير في بيان:

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر متظاهرو ساحة التحرير امس السبت، بياناً اوضحو فيه عدة نقاط كانوا قد اكدوا عليها في مرات سابقة ، مؤكدين ان الساحة بيت للعراقيين الساخطين جميعاً على ما وصل اليه حال وطننا”.

وقال المتظاهرون في بيان تابعته الصباح الجديد: “استجابةً للمتغيرات الحالية في وطننا وفي ساحات الاعتصام يجب ان نؤكد النقاط التالية التي ذكرناها في أوقات سابقة وهي ان الثورة لم تنحرف عن مسارها ابداً ومنذ بدايتها، حيث كانت تكرر دائما رفضها التام لوجوه الطبقة السياسية جميعاً، ورفض التدخلات الخارجية بكافة اشكالها”.

وأضافوا انه “لا قيادة للثورة، فالثورة شبابية خالصة لم يستطع احد تجييرها لصالحه حتى اليوم، وهم وحدهم من قرر جميع الخطوات الماضية، وسيقررون المستقبلية ايضاً، بلا وصايةٍ من أحد سوى المتظاهرين نفسهم، فكلهم قادة، وكلهم قاعدة”.

وتابعوا “كانت الساحة وما زالت بيتاً للعراقيين جميعاً، الساخطين على ما وصل اليه حال وطننا، لذا ليس لاحد السلطة في رفض وقبول المشاركة والحضور فيها، الجميع مرحب به بشرط ان يكون عراقياً خالصاً غير مجير لمصلحة غير مصلحة العراق العامة، التي لا شأن لها بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة”.

واشاروا الى “اننا تعرضنا في ساحات الاعتصام ومنذ اليوم الاول لشتى انواع التهديدات، وتحوّل كثير من هذه التهديدات الى افعال حقيقية إضافة الى استشهاد ما يقارب ٧٠٠ شاب، وجرح 21 الف متظاهر ، وكل هذه السلسلة من التهديدات لن تغير موقفنا ابدا”، مؤكدين انها “ستزيدنا اصراراً، الى نهاية الطريق، فالتهديدات الإضافية ليست شيئاً جديداً، ومَن تواجد لأكثر من 100 يوم، في أخطر بقعة في العراق، نظراً للقمع السلطوي، لن تثنيه ألاعيب إضافية من هذا الطرف أو ذاك”.