التخطيط تعلن ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى (٩٣٪)

١٣٪ ممن أعمارهم ١٠ سنوات فاكثر أميون

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التخطيط عن تراجع نسب الامية وارتفاع معدلات الالتحاق في الدراسة الابتدائية خلال العام الماضي ٢٠١٩.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان وزارة التخطيط تتابع مؤشرات الامية ، وغيرها من المؤشرات بنحو مستمر من خلال اجراء المسوح الميدانية وإعداد الدراسات والتقارير الإحصائية بالشراكة مع المنظمات الدولية ومنها اليونسكو.

وبين المتحدث الرسمي ان نسبة الامية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن (١٠) سنوات ، وبحسب اخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء ، بلغت (١٣٪) ، لافتا إلى ان النسبة ترتفع بين الإناث ممن تزيد أعمارهن على ١٠ سنوات ، لتصل إلى (١٨٪) ، فيما تنخفض بين الذكور إلى (٨٪)، مضيفا ان (٨٧٪)من الافراد ممن تزيد أعمارهم على ١٠ سنوات فما فوق ، ليسو اميين ، من بينهم (٨٢٪) من النساء ، لسن اميات ، مقابل (٩٢٪) من الذكور ، ليسوا اميين .

ولفت الهنداوي إلى ان نسبة الالتحاق بالدراسة الابتدائية بلغت (٩٣٪) مقابل (٥٧٪) هي نسبة الالتحاق بالدراسة المتوسطة وتنخفض إلى (٣٠٪) نسبة الالتحاق بالدراسة الاعدادية ، موضحا ان عدد سكان العراق وصل إلى اكثر من (٣٩) مليون نسمة عام ٢٠١٩ .

ويبلغ السكان الذين هم بعمر (١٠) سنوات فاكثر (وهو العمر الذي يتم احتساب نسبة الامية له) (٢٨) مليون نسمة ، وباعتبار ان نسبة الامية هي (١٣٪) ، فان عدد السكان الأميين ، بموجب هذه النسبة يصل إلى (٣) ملايين و(٧٠٠) الف من الذكور والإناث .

واختتم الهنداوي بيانه بالقول ان وزارة التخطيط حريصة على اتباع المعايير العالمية في احتساب المؤشرات التي تتعلق بجميع مفاصل الحياة والتنمية ، ولديها شراكات قوية مع الكثير من منظمات الامم المتحدة ، مؤكدا ان الوزارة ، تعلن بنحو مستمر عن جميع المؤشرات والبيانات الإحصائية التي يتم التوصل اليها من خلال اجراء المسوح الإحصائية الميدانية ، معلنا تواصل الاستعدادات على قدم وساق لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الحالي الذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة في العراق .

من جهة اخرى أكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي ان الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق المشروع الوطني الذي تبنته الوزارة لتشغيل الشباب، والذي يعد الأول من نوعه في العراق في توفير فرص العمل الأساسية.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي خلال استقباله الدكتورة اكتفاء الحسناوي عضو مجلس النواب العراقي والوفد المرافق لها من المهندسين والعلوميين،

رؤية الوزارة في تمكين وتطوير القطاع الخاص والاستفادة من المناطق الصناعية في جميع المحافظات لإقامة المشاريع الشبابية ،

والتعاون مع مطورين من ذوي الاختصاص والخبرة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، فضلاً عن تسهيل آلية منح القروض الميسرة لتمويل تلك المشاريع.

واكد الوزير ان الوزارة وحدت جميع الجهود الوطنية والدولية ضمن رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 نحو دعم المشاريع التنموية في القطاع الخاص بالقدرات العراقية الشابة، ومنحهم حقوقاً متساوية مع نظرائهم في القطاع العام ، ليكونوا بذلك قوة فاعلة لدعم التنمية في عموم العراق.

هذا وشهد اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والأفكار التنموية التي تقدم بها الشباب، والذين عبروا عن خالص تقديرهم لمساعي وزير التخطيط في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتطوير قدراتهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم في بناء الوطن وازدهاره.