مدير عام شركة موانئ العراق يفتتح ساحة خزن الحاويات في ميناء أم قصر الشمالي

ضمن مشاريع التشغيل المشترك

البصرة _ سعدي السند :

افتتح الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين مدير الشركة العامة لموانئ العراق بحضورعدد من الضيوف

ساحة خزن الحاويات في ميناء أم قصر الشمالي وهي من مشاريع التشغيل المشترك مع شركة ريانة العود .

مضاعفة الطاقة الخزنية للموانئ

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق في كلمة القاها بالمناسبة ان هذه المشاريع ستضاعف الطاقة الخزنية للموانئ مثنياً على الجهود المبذولة في إنجاز هذا العمل ، مضيفا ان موانئ العراق خطت خطوات جادة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص محلياً كان ام غير ذلك من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل إلى ماهو مطلوب ضمن البرنامج الحكومي المعد 35 مليون طن سنوياً من الحمولات المتنوعة.

وأضاف مدير الشركة ان هذه الأعمال والأعمال التي تقوم بها شركتنا ستجعلنا ننافس الموانئ الأخرى لما نقدمه من خدمات أرضية وبحرية جيدة.

تفاصيل مشروع ساحة خزن الحاويات

فيما بينت المهندسة غصون خلف جعاز مديرة المشروع ان المساحة الكلية للمشروع تبلغ 85,800 م٢ تقسم إلى نشاطين الأول لخزن الحاويات بمساحة 33,000 م٢ مخصص لاستيعاب 1800 حاوية والنشاط الآخر ساحة لايواء الشاحنات .

وأضافت مديرة المشروع ان المشروع شمل الإملاءات الترابية مع الحصى الخابط A,B,C ومن ثم أعمال رصف المقرنص مع انشاء شبكة مجار مطرية متكاملة إضافة إلى التأسيسات الكهربائية واعمال الانارة مع تجهيز الساحة بكاميرات المراقبة مع أعمال فنية أخرى تتمثل بأبنية وكرفانات مع تأهيل الطرق المؤدية للساحة.

التعاون المثمر

من جانبه اثنى المدير المفوض لشركة ريانة العود سعد الطائي على الدور الكبير الذي لعبته وزارة النقل وشركة موانئ العراق في تذليل العقبات لتنفيذ هذا المشروع مثمناً الجهود الكبيرة لوزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ومدير عام شركة الموانئ .

وتجدر الإشارة الى ان موانئ العراق لها العديد من المشاريع ضمن عقود التشغيل المشترك مع شركات محلية وأجنبية واسهمت هذه العقود في زيادة النشاط التجاري للموانئ وتحققت خلالها إيرادات جيدة.

معهد موانئ العراق

وزار وفد من وزارة النقل معهد الموانئ للإطلاع على انشطته وفعالياته وأبدى ارتياحه التام من الخطوات المتقدمة من مراحل التقدم داخل المعهد وعلى جميع الصعد .

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الدورية من قبل المسؤولين في قسم المعاهد والمراكز التدريبية في وزارة النقل لمتابعة تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المخطط لها ونشاطات معهد الموانئ وسير الدراسة لطلبة معهد الموانئ.

وأبدى الوفد الزائر الإرتياح التام من المراحل المتحققة في المعهد والتي تعد مكسباً تعليمياً مهما لوزارة النقل ولموانئ العراق من خلال هذا الصرح التعليمي المتخصص .

وقال معاون مدير قسم المعاهد والمراكز التدريبية في وزارة النقل سلمان ساجت خلال لقائه طلبة المعهد ان المعهد حلم كبير وتحقق على أرض الواقع وطالبهم بأغتنام فرصة دراستهم في معهد الموانئ كونهم مستقبل وزارة النقل في مجال الموانئ .

من جانبه أكد مدير معهد الموانئ المهندس ماهر سالم بريدي أن الدعم الكبير المقدم من قبل وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ومن الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين مدير عام شركة موانئ العراق الأثر الإيجابي المهم في نجاح انطلاق المعهد و حصوله على الإعتراف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان تم توفير الشروط المطلوبة .

واستمع الوفد الى طريقة شرح الأساتذة في معهد الموانئ والوقوف على إمكانياتهم والوسائل الأكاديمية في المجال التخصصي خصوصاً في مادة ادارة الموانئ واطلع على الوسائل التوضيحية التخصصية المستعملة في المحاضرات التعليمية ، وعلى المكتبة التعليمية في المعهد وما تمتلكه من مصادر مهمة تتعلق في المجال التعليمي في ادارة الموانئ وتقنيات الموانئ والأمور البحرية وبقية المواد التعليمية.

دورة الارشاد البحري للغة الانجليزية

ولغرض الارتقاء بالكفاءات البحرية من المرشدين البحريين من خلال إشراكهم بدورات تطويرية باللغة الإنجليزية أقيمت دورة الارشاد البحري لملاكات الشركة من المرشدين البحريين في قسم اللغات الحية في كلية الآداب جامعة البصرة بعدد( ١٥ ) متدربا لمدة ( ٦ ) أشهر بواقع ثلاثة كورسات.

وبين الكابتن رمزي اشيا داود معاون مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري في الموانئ ان البرتوكول والاتفاقية التي جرت بين موانئ العراق وجامعة البصرة على إدخال المرشدين البحريين بدورات لغة انجليزية كان الهدف منها جعل هولاء المتدربين قادرين بصورة متكاملة على المخاطبات باللغة الانجليزية حيث أن مثل هذه الدورات ستنعكس إيجابياً على مستواهم خصوصا وهم يمثلون البلد في المجال البحري.

وبينت الدكتورة إيمان علي احمد مديرة مركز اللغات الحية لكلية الآداب في جامعة البصرة أن المناهج التي تعطى للمتدربين تواكب التطور الحاصل في تعليم اللغة الانجليزية والتحدث فيها بطلاقة حيث اننا اعطيناهم دروسا نظرية وعلمية لتكون تجربتهم مباشرة وميدانية كي يكونوا قادرين مستقبلا على التحدث باللغة الإنجليزية.

وقال الدليل البحري صبيح عباس حنون احد المتدربين أن الدورة أضافت لنا الكثير من التعليم والتطبيق النظري والعملي معرباً عن شكره وتقديره لإدارة الشركة ومركز قسم اللغات الحية في كلية الاداب جامعة البصرة .