الزوراء تواصل نصب وتشغيل عدد من محطات الكهرباء مع مصافي الشمال

الإنشائية تجهز النفط بحاويات بلاستيكية خاصة بصمامات أنابيب الغاز

بغداد – الصباح الجديد:

تواصل شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ العقد المبرم مع شركة مصافي الشمال لنصب وتشغيل سبع محطات كهربائية للمصافي الخارجية موزعة على ثلاث محافظات.

واشار مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه الى ان ملاكات الشركة مستمرة بتنفيذ العقد حيث تم انجاز تشغيل محركات محطة القيارة ١ ومنظوماتها الساندة وتشغيل أجهزة البوستر للمحركات بعد إجراء عمليات تضبيط قيم العمل وكذلك إدخال اجهزة الفصل في تصفية زيت المحرك الأول والثاني ، لافتا الى إنجاز اعمال المنظومة الكهربائية من حيث الربط والفحص لمحطة التوليد الذاتي/موقع الكسك وسيتم تهيئتها خلال الاسابيع المقبلة لعملية التشغيل الاولي للمحركات بعد إجراء الترتيبات المطلوبة مع الجهة المستفيدة ، واضاف مدير عام الشركة بأنه قد تم ايضا في مراحل سابقة تسليم محطة كركوك رقما واحدا الى الجهة المستفيدة تسلما اوليا وهي قيد العمل والضمان ، مؤكدا ان الشركة مستمرة بتنفيذ التزاماتها للمحطات المتبقية.

في شأن اخر اقام موقع التحدي التابع للشركة دورة تخصصية لإعداد مدققين داخلين لنظام ادارة الجودة على وفق المواصفات القياسية الدولية (ISO 9001-2015) حسب متطلبات التأهيل لنظام ادارة الجودة وباشراف استشاري من الشركة المؤهلة شركة حمورابي وذلك لغرض التأهيل والحصول عل شهادة الجودة العراقية وحسب المواصفات الدولية.

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة للصناعات الانشائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن احد عقودها مع وزارة النفط.

وذكر مدير عام الشركة المهندس أحمد حسين عبد ان الشركة ومن خلال مصنع النعمان التابع لها قامت بتجهيز شركة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط بحاويات بلاستيكية لحمل الصمامات العلوية والصمامات الكاملة لأنابيب الغاز .

واوضح المدير العام ان للشركة الامكانية لتجهيز القطاعات الخدمية بانابيب بلاستيكية خاضعة للفحوصات المختبرية تسهم في تأهيل البنى التحتية للمحافظات وتجهيز القطاع الزراعي ببيوت زجاجية ونايلون زراعي ومرشات مياه ، مؤكدا في الوقت ذاته ان الشركة تمتلك طاقات وخطوطا انتاجية حديثة وانها مستمرة في مواكبة التطور في مجال عملها وتخصصها الصناعي.