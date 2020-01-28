ليكرز ينحني وليبرون جيمس يتخطى الأسطورة براينت

في دوري السلة للمحترفين

نيويورك ـ وكالات:

تخطى نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، أسطورة فريقه السابق كوبي براينت وبات ثالث أفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المباراة التي خسرها فريقه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 91-108.

وسجل جيمس 29 نقطة في المباراة ليرفع رصيده الى 33655 نقطة. ونجح في تخطي رقم براينت صاحب المركز الثالث سابقا (33643 نقطة) لدى تسجيله نقطته الثامنة عشرة في الربع الثالث ليحظى بتحية 21109 متفرجين احتشدوا في ملعب «ويلز فارغو سنتر ارينا».

ويتصدر الاسطورة كريم عبد الجبار ترتيب أفضل الهدافين برصيد 38387 نقطة يليه كارل مالون مع 36928 نقطة.. وقال جيمس (35 عاما) الذي سجل 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات بعد المباراة «كوبي كان رائعاً من الناحية التهديفية. وها أنا في فيلادلفيا (مكان إقامة المباراة) أرتدي القميص ذاته. العالم مليء بأمور مماثلة». وللمفارقة، فإنّ براينت وُلد في مدينة فيلادلفيا أيضاً.

وأضاف مشيداً ببراينت «كوبي هو أحد أفضل لاعبي كرة السلة على مر الأزمنة، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليكرز، لقد تم سحب رقميه من التداول في ملعب «ستايبلز سنتر»، إنه أمر جنوني».وسارع براينت إلى تهنئة جيمس على إنجازه وقال على حسابه على موقع تويتر «تابع قيادة اللعبة إلى الأمام. كل الاحترام يا أخي».

وبعد المباراة تحدث جيمس الذي دافع أيضاً عن ألوان ناديي كليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً عن لقائه ببراينت عندما كان مراهقاً وحصوله من الأخير على حذائه الرياضي.. وقال جيمس مازحاً: «لقد انتعلتهما في تلك الأمسية. كان قياس رجلي أكبر من رجل كوبي لكني انتعلتهما برغم ذلك».

وسجل جيمس، الذي اختير للمرة السادسة عشرة لخوض مباراة كل النجوم المعروفة باسم «أول ستارز»، معدّلاً مقداره 25 نقطة هذا الموسم في 44 مباراة وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه المجموعة الغربية مع 36 فوزاً و10 هزائم.

بيد أنّ فيلادلفيا أفسد فرحة جيمس بإنجازه بإلحاقه الخسارة الثالثة بليكرز في آخر ست مباريات وذلك على الرغم من استمرار غياب نجمه الأول الكاميروني جويل إمبييد للمرة السادسة عشرة توالياً لإصابة في إصبع يده، بالإضافة إلى غياب جوش ريتشاردون لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية من الساق.

واعتمد فيلادلفيا على آداء قوي من بن سيمونز (28 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة وتوبياس هاريس مع 29 نقطة و8 متابعات. أمّا أفضل مسجل في صفوف ليكرز فكان إنطوني ديفيس مع 31 نقطة.

وتنتظر ليكرز مباراة دربي ضد جاره كليبرز في المدينة الواحدة والذي حسم المواجهتين بينهما هذا الموسم.

وحقق بروكلين نتس اول فوز له بعد 5 هزائم متتالية بتغلبه على ديترويت بيستونز 121-111 بعد التمديد بفضل تألق نجمه كايل ايرفينغ الذي سجل 45 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات. وهي اعلى نسبة من النقاط يسجلها ايرفينغ في صفوف نتس منذ انتقاله اليه في تشرين الاول الماضي.

أمّا أفضل مسجل في صفوف ديترويت فكان ديريك روز مع 27 نقطة و6 تمريرات حاسمة. وهي المرة الثانية عشرة التي يتخطى فيها روز حاجز الـ20 نقطة.

وسجل يوتا جاز رابع انتصار تواليا وكان على دالاس مافريكس 112-107 بفضل 25 نقطة لدونوفان ميتشل و23 للصربي بويان بوغدانوفيتش و22 للفرنسي رودي غوبير.. ويحتل يوتا جاز المركز الثاني في المجموعة الغربية.

وجدد زاك لافين من شيكاغو بولز تألقه في مواجهة كليفلاند كافالييرز بتسجيله 44 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز 118-106.. وكان لافين سجل 42 نقطة في سلة كليفلاند أيضاً في لقاء الفريقين قبل ثمانية أيام.