وزير الزراعة يبحث مع ممثل منظمة الفاو رفع مستويات الانتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني

انتاج 200 طن من بذور الرتب العليا لمحصول الرز

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني مع ممثل منظمة الاغذية والزراعة ( فاو ) الدكتور صلاح الحاج حسن والوفد المرافق له عددا من المحاور المهمة تتعلق بالتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية بضمنها النجاحات المتحققة في الفترة الاخيرة ودعم المنتج المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

واكد الوزير ان الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة وبرغم الظروف التي تمر بها البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والتوسع وبشكل كبير بزراعة الشلب وبذور الرتب العليا ، كما قامت الوزارة بتصدير الفائض من الرمان الى المانيا وسيكون لدينا فائض من الطماطة المنتجة في البصرة وفائض من البطاطا في نينوى وحسب الروزنامة الزراعية حيث قمنا بحماية المنتج المحلي وحماية الفلاح وتوفير المردود المناسب له .

واشار الوزير الحسني الى دعم قطاع التمور حتى وصل الطن الواحد من التمر الزهدي الى (600) دولار بعد دعم اصحاب البساتين فضلا عن الزيادات الكبيرة لانتاج البيض سيما محافظة المثنى بعدما كان الانتاج محدودا قبل تبني منع الاستيراد وتشجيع فرص الاستثمار.

ولفت الوزير الى وصول اول طائرة من الابقار الهولندية ذات الانتاجية العالية للحليب الى محافظة بابل بعد الانفتاح على العالم المتطور زراعيا والتفاعل الدائم مع التقنيات العالية في تربية وانتاج الحليب ومشتقاته.

من جانبه اثنى الممثل الاممي على التطورات التي تشهدها الزراعة العراقية والخطط الطموحة المتبعة بحماية المنتج المحلي ، مؤكدا ان المنظمة ستعمل على ادراج هذه الانجازات في تقاريرها مع التواصل المستمر للتعاون المشترك من خلال اقامة ورش عمل مشتركة لتسليط الضوء على الاعمال المهمة التي تقوم بها الوزارة في تعضيد دور الانتاج المحلي وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في رفد الاقتصاد الوطني

على صعيد متصل تواصل وزارة الزراعة من خلال دائرة وقاية المزروعات تنفيذ المسوحات الميدانية في عدد من المحافظات للكشف عن الآفات والأمراض التي تصيب النحل في العراق حيث قامت الملاكات والفرق الفنية المتخصصة في دائرة وقاية المزروعات بإجراء المسوحات الميدانية وإجراء الفحوصات لخلايا النحل للكشف عن آفة الفاروا ومرض النوزيما سيرانا لغرض فحصها مختبريا لتحديد نسبة الإصابة في كل محافظة.

كما أجرى فريق متخصص في الدائرة تجارب ميدانية لعدد من المبيدات المحلية المنتجة في معمل إنتاج المستخلصات النباتية في الدائرة لغرض تنفيذ حملة المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب خلايا النحل، حيث تتميز هذه المبيدات بمواصفات تفوق نظيرتها المستوردة إذ يعمل بدرجات حرارة مختلفة ولا يؤثر على مادة العسل وكفاءة النحل. وتعمل وزارة الزراعة على تطوير تربية النحل وإنتاج العسل الطبيعي من خلال دعم النحالين بالمستلزمات الضرورية وتسويق إنتاجهم المحلي في الأسواق، وتنفيذ حملات المكافحة المجانية في أوقاتها المناسبة .

الى ذلك أكدت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة البحوث الزراعية على إنتاج 200 طن من بذور الرتب العليا لمحصول الرز في الموسم الماضي وضمن البرنامج الوطني لإكثار بذور الرتب العليا للمحاصيل الإستراتيجية والاقتصادية لسد حاجة مناطق الزراعة الشلبية في العراق .

فقد حققت دائرة البحوث الزراعية زيادة عن إنتاج الموسم الماضي بنسبة 66,66 % لبذور الرتب العليا ( الأساس ، النوية ، النواة ) ضمن برنامج إكثار الرتب العليا لمحصول الرز ، فيما تم تسويق 160 طنا من الرتب المسجلة والمعتمدة إلى شركات إنتاج البذور والتي تكفي لمساحة 320 ألف دونم لزراعتها في المناطق الشلبية.

يشار إلى إن دائرة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة هي الدائرة المتخصصة بإنتاج الرتب العليا لمحصول الرز والتي تسعى إالى تحقيق هدفها المتمثل بإدامة نقاوة وإنتاج أصناف ورتب محصول الرز باعتماد الطرق العلمية والتقانات الحديثة من خلال استنباط الأصناف القصيرة العمر .