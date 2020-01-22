الاسمنت العراقية تعلن جاهزية معمل كبيسة لانتاج مليوني طن سنويا قريبا

الهيدروليكية تبحث مع شركة سويسرية تنظيف الابار النفطية

بغداد _ الصباح الجديد :

كشف مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس حسين محسن الخفاجي عن اكمال وبدء تشغيل الخط الثاني لمعمل اسمنت كبيسة التابع للشركة والواقع في محافظة الأنبار خلال الأيام المقبلة بعد تشغيل الخط الأول في نهاية العام الماضي.

وبين المدير العام أن معمل اسمنت كبيسة تعرض إلى أضرار بنسبة اكثر من (70%) نتيجة احتلال داعش الإرهابي وما تلاه من عمليات عسكرية ، مشيراً إلى أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة الرائدة المستثمرة للمعمل بعد تحرير محافظة الأنبار وإبرام ملحق عقد يضمن حق الطرفين وتسليم المعمل في 1 اذار عام 2018 للشروع بأعمال تأهيل المعمل وتجهيز المعدات ونصب المحطة الكهربائية ، لافتا الى ان ملحق العقد تضمن إلزام الشركة المستثمرة بإكمال أعمال التأهيل والصيانة والوصول بالمعمل الى الطاقة التصميمية والبالغة مليوني طن سنويا من اجود انواع الاسمنت خلال عامين اذ من المؤمل إكمال جميع الأعمال مطلع شهر آذار المقبل .

يذكر أن معمل اسمنت كبيسة تأسس سنة 1981 من قبل شركة يابانية وحاصل على شهادة الجودة العراقية من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمطابقة المنتج على وفق المواصفات العراقية رقم 1984/5 وكان قبل أحداث عام 2014 من أهم المعامل المنتجة للاسمنت ويتمتع برضا وسمعة جيدة من قبل العاملين في مجال البناء من مقاولين وشركات معمارية.

بحثت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركة ريكسونكس السويسرية التعاون المشترك .

وافصح مدير عام الشركة المهندس حيدر ناصر ظاهر عن زيارة وفد من شركة REXONICS السويسرية لاستعراض الامكانيات والبحث في مجالات وفرص العمل المشترك وابرام عقود المشاركة ، مشيرا الى ان الشركة السويسرية تعد من الشركات العالمية الرصينة المتخصصة في مجال تنظيف ومعالجة الابار النفطية البحرية والبرية وتنظيف الخزانات بأحدث الطرق وتمتلك العديد من براءات الاختراع في مجال عملها.

في شأن اخر اشار المدير العام الى ان الشركة نظمت ومن خلال قسم السلامة والصحة المهنية دورة تدريبية بعنوان اهمية تطبيق اشتراطات السلامة لتفادي اصابات وحوادث العمل لرفع كفاءة المنتسبين وتأهيلهم واكسابهم المعرفة والمهارة حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة عند حدوثها ، لافتا الى ان الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي والتي تهدف الى نشر الوعي بين العاملين حول تطبيق تعليمات السلامة ومدى اهميتها لتفادي الاصابات والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.