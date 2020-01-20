تكثيف الجهود لتقليص فترة الإنجاز والتهيئة لأعمال ميناء الفاو الكبير

مدير عام موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

قال الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق اننا نؤكد وبأستمرار على ضرورة تكثيف الجهود من قبل العاملين على مشروع ميناء الفاو الكبير وفتح عدة مواقع للعمل لتقليص فترة الإنجاز والتهيئة للأعمال المقبلة لغرض إكمال البنى التحتية للميناء .

هذه هي الأعمال التي تنفذ الآن في ميناء الفاو الكبير

وأضاف المدير العام للموانئ لقد زرنا مواقع عمل ميناء الفاو الكبير والتقينا خلال الزيارة المهندس أسعد عبد الرحيم مدير هيئة مشروع ميناء الفاو ومدراء شركة دايو الكورية المنفذة لبعض مفاصل المشروع واستمعنا الى عرض مفصل عن الأعمال الحالية والعقود التي يتم التحضير لها ، كما تم استعراض أعمال التهيئة والتحضير لإنشاء حوض النفق الذي ستنفذه شركة دايو الكورية وبعدها اطلعنا على سير الأعمال ميدانياً وتشمل عدة أعمال منها عقود أعمال الإكساء للطبقة الأولى لطريق مدخل الميناء كما اطلعنا على أعمال حجر السداد لمنطقة الخدمات واعمال فرش الطبقة الانتقالية والحجر لموقع أرصفة الحاويات .

الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء

واكد الدكتور صفاء عبد الحسين ان هذا المشروع سيغير خارطة التجارة البحرية العالمية حيث ان هذا الصرح العملاق الذي سيضاهي الموانئ العالمية سيغير خارطة العالم بالنسبة للتجارة البحرية العالمية ، وكما هو معروف ان شركة الموانئ العراقية اعلنت في 30 نيسان 2019 عن أفتتاح مشروع كاسر الامواج الغربي ووضع حجر الاساس لمشاريع البنى التحتية في ميناء الفاو الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على عشرات الأرصفة التخصصية منها 46 رصيفاً لاستقبال البواخر الناقلة للحاويات فضلاً عن ساحة كبيرة لخزن الحاويات، وساحة أخرى متعددة الأغراض، وان الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً عند اكتمال جميع مراحله المخطط لها.

تفاصيل عن مشروع ميناء الفاو الكبير

وللتعرف على المزيد عن مشروع ميناء الفاو الكبير التقت الصباح الجديد مدير المشروع المهندس اسعد عبدالرحيم الذي قال : كما تعلمون ان ميناء الفاو الكبير تسير الاعمال فيه على وفق ماهو مخطط لها بوتيرة عالية ودقة بعد ان عانى المشروع كثيرا في فترات سابقة اذ كان يعاني من قلة التخصيصات وخاصة لعقد كاسر الامواج الغربي وكان على وشك التوقف فسارع المهندس عبدالله لعيبي وزير النقل الى تحقيق نقلة مهمة في الميناء من خلال الجهد الكبير والتخطيط الدقيق السليم والخطوات المدروسة في طلب التخصيصات الاستثناءات للمشروع وتفاعل الادارة العليا في الموانئ وهيئة ميناء الفاو الكبير مع هذا التوجه من خلال توفير الوثائق والبيانات والمبررات للحصول على التمويل المطلوب لاكمال عقد كاسر الامواج الغربي بل والتمويل للمشاريع الخاصة بالبنى التحتية حيث تم توفير التمويل لكاسر الامواج الغربي وانجز العقد في شهر نيسان الماضي وقبل الموعد المقرر لأكثر من شهرين وكذلك توقيع ملحق العقد لتنفيذ بعض السداد في منطقة الابنية للميناء وتم استحداث مشروع البنى التحتية التي تتضمن تفاصيله العديد من الفقرات الاساسية لأكمال الميناء ومنها اعمال حفر بحري واعمال دفن واعمال ارصفة للحاويات واعمال طرق داخلية وخارجية والنفق وغيرها وحدثت حتى هذا اليوم نقطة تحول في مشروع ميناء الفاو الكبير في مجالات عديدة من التفاصيل التي اشرنا اليها وكل الأمور تسير بشكل يبعث على التفاؤل وقد اطلع الدكتور المهندس صفاء عبدالحسين مدير عام موانئ العراق على الكثير مما يخص الأعمال التي تتواصل في أرجاء مواقع العمل .

وتجدر الإشارة الى ان ميناء الفاو الكبير يقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة وتبلغ كلفة المشروع 4.6 مليارات يورو وسيكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم .