المياه الجوفية تنجز حفر ( 865 ) بئرا مائية خلال عام 2019

منى خضير عباس

أكد المصدر الإعلامي في الهيئة العامة للمياه الجوفية على تكثيف جهودها خلال عام 2019 لملاكاتها العاملة في فروعها الموزعة على اغلب محافظاتنا .

وقال المصدر الاعلامي تعد الهيئة الجهة المنفذة الوحيدة والمسؤولة عن تحديد إمكانية حفر الآبار المائية وفقاً لدراسات هيدروجيولوجية مسبقة سعياً لتوفير المياه لجميع المحافظات ولجميع القرى والمناطق البعيدة عن المياه السطحية حيث بلغ عدد الآبار المنجزة خلال عام 2019 في عموم المحافظات ( 865 ) بئرا مائية إضافة إلى نصب ( 348 ) طاقم ضخ وفحص ( 760 ) بئرا مائية للقضاء على ظاهرة شحة المياه التي عانت منها اغلب محافظاتنا وخاصة الجنوبية منها خلال فصل الصيف واستعمال مياه الآبار للإغراض الزراعية ودعم الفلاحين في توفير الحصص المائية الكافية لأراضيهم الزراعية مما يؤدي إلى دعم المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية وجعلها في متناول المواطنين وبأسعار مناسبة , إضافة إلى استغلال المياه الجوفية للإغراض المنزلية واليومية المختلفة وإرواء الحيواناaت وكذلك دعم القطاع الصناعي من خلال انجاز عدد من أبار النفع العام .

وقد كان لهذه الآبار المنجزة الأثر الواضح في سد النقص من المياه ومحاربة الجفاف وتوسيع الرقعة الخضراء في العديد من المحافظات وإعادة الحياة للكثير من المناطق التي تعاني من التصحر .