الحديد والصلب تجهز الشركات النفطية بالانابيب الحديدية

بغداد _ الصباح الجديد :

اكدت الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة استعدادها لتجهيز شركة خطوط الانابيب النفطية التابعة الى وزارة النفط وتأمين حاجتها من منتج الانابيب الحديدية.

وافصح مدير عام الشركة عباس حيال لكن عن زيارة وفد فني من شركة خطوط الانابيب النفطية الى مصنع الانابيب الحديدية اطلع خلالها على مكائن ومعدات الخط الانتاجي الجديد لانتاج الانابيب الملحومة طوليا باقطار من (16أنجا ولغاية 60 أنجا ) والذي من المخطط ان يباشر بالانتاج في نهاية العام الحالي ضمن المواصفات ( API – 5L PSL1 &PSL2 ) .

واضاف أن الوفد الزائر اطلع ايضا على الخط الانتاجي الحالي والخاص بانتاج الانابيب الملحومة حلزونيا على وفق المواصفات العالمية API وعلى مختبرات السيطرة النوعية وانواع الفحوصات التي تجرى في المصنع المذكور حيث بين الوفد امكانية الاستفادة من هذه الانابيب في المشاريع النفطية الخاصة بشركة خطوط الانابيب. من جانبه ذكر مدير مصنع الانابيب المهندس عدنان هاتو محمد ان الوفد الزائر اطلع على خط تغليف الانابيب بالبولي اثيلين حسب المواصفة (DIN 30670 ) والخط الجديد لطلاء الانابيب من الداخل ، مشيرا الى وجود رصيد مخزني من الانابيب الحديدية وبشتى القياسات والتي بالامكان تجهيزها الى الشركات النفطية وحسب الحاجة مع امكانية تغليفها من الخارج وطلائها من الداخل وحسب الطلب ، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المصنع لانتاج وتجهيز شركة خطوط الانابيب باحتياجاتها من الانابيب باقطار من ( 16 انجا ولغاية 48 انجا ) ، لافتا الى ان الوفد الزائر سيقدم توصية لتقديم طلب من الحديد والصلب لتصنيع وتجهيز انابيب قطر (٢٤) انجا بكمية (10) كم مغلفة من الخارج بالبولي اثيلين ومطلية من الداخل بالايبوكسي لغرض استعمالها في صيانة خطوط الانابيب دعما وتشجيعا للمنتج المحلي. من جانب اخر وقعت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقد شراكة مع شركة الاندلس للخدمات النفطية لانشاء مصنع انتاج المذيبات .

وقال مدير عام الشركة رئيس مهندسين عقيل عبد الزهرة ان شركته وقعت عقدا للشراكة لانشاء مصنع لانتاج مذيبات عضوية مثل ( مادة الصفوة البيضاء ومادة الزيلين ومادة الثنر والمذيبات الاخرى كافة ) وبرأس مال يقرب من 9 مليارات و804 ملايين دينار ، مشيرا الى انه سيتم من خلال المشروع تدريب وتطوير موظفي البتروكيمياويات لزيادة مستوى الانتاج وتحسينه من خلال نقل المعرفة الفنية بأستعمال التكنولوجيا الحديثة والمعتمدة من قبل الشركات العالمية كما سيتم توفير المنتجات المحلية بمواصفات دولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية بقيمة مضافة وبما سيعود بالمنفعة على كلا الجانبين . هذا ووقع عقد الشراكة المهندس عقيل عبد الزهرة مدير عام الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية فيما وقعه عن شركة الاندلس مديرها المفوض محمد حيدر حسن .