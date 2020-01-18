“الصناعة” : ورشة عمل عن مشاركة العـراق في معرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠

يقام في دبي للفترة من ٢٠ تشرين الأول المقبل ولغاية ١٠ نيسان عام ٢٠٢١

بغداد _ الصباح الجديد :

شاركـت وزارة الصناعة والمعادن وبحضور أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة في ورشة العمل الأولى التي أقامتها شركة المعارض العراقية على القاعة الرئيسة في معرض بغداد الدولي للتعريف بأهمية ومتطلبات مشاركة العراق في معرض إكسبو دبي الدولي ٢٠٢٠ والذي سيقام في دبي للفترة من ٢٠ تشرين الأول المقبل ولغاية ١٠ نيسان لعام ٢٠٢١ بمشاركة وحضور فرق العمل واللجان الوزارية المشكلة في وزارات النفط والأتصالات والكهرباء والشباب والرياضة والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى وزارة التجارة وأتحاد الغرف التجارية العراقية وأتحاد الصناعات العراقي .وتناولـت الورشة تقديم شرح موجز عن معرض إكسبو بشكل عام وإكسبو دبي بشكل خاص وطبيعة المشاركة العراقية في المعرض وشرح تفصيلي حول الجوانب الفنية للمشاركة وطريقة العرض في الجناح ومتطلبات المشاركة وأمور أخرى تخص المشاركة ، كما جرى خلال الورشة فسح للمجال للمشاركين لطرح أسئلتهم وأستفساراتهم وتبادل الآراء ووجهات النظر للتوصل الى رؤية واضحة وبما يسهم في إنجاح مشاركة العراق بهذا المعرض الدولي التجاري الضخم .

على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن مشروعها الاستثماري لفحص الاطارات الداخلة للعراق.

واوضح مدير مصنع اطارات الديوانية المهندس نعمان محمد خضير بأن الشركة سبق ان اعلنت عن فرصة استثمارية لانشاء مختبر متطور في موقع مصنع اطارات الديوانية لفحص الاطارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الداخلة الى العراق من حيث التحمل والسرعة والقياسات وغيرها من الفحوصات الاخرى ، لافتا الى ان المشروع قيد الدراسة مع احدى الشركات المستثمرة حول فقرات وبنود العقد.

في غضون ذلك كشف مدير المصنع عن توفر (2000) اطار جاهز للتسويق في مخازن مصنع اطارات الديوانية بالاحجام (1200-24) و (1200-20) والتي تمتاز بنوعيتها ومواصفاتها العالية.

من جانبها حققت الشركة العامة للاسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن طفرة في انتاجها ومبيعاتها خلال العام الماضي.

وذكر مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي ان الشركة انتجت في العام الماضي أكثر من (5) ملايين و(500) الف طن من مادة الاسمنت بأنواعه وفي جميع معاملها وبنسبة تطور بلغت (34% ) مقارنة بالعام الذي سبقه 2018 بانتاج بلغ (4) ملايين طن ، مؤكدا إن هذه التحققات جاءت على وفق خطط مسبقة انتهجتها الشركة وبجهود جبارة من قبل ملاكاتها في جميع المعامل التابعة لها في تنفيذ تلك الخطط بأقل من السقوف الزمنية المقررة لها .

واشار المدير العام الى ان اسمنت الكوفة المقاوم كان له الصدارة في الإنتاج والتسويق خلال عام 2019 بمبيعات وصلت إلى (825891) طنا وبمعدل تطور (25% ) عن عام 2018 يليه معمل اسمنت بادوش التوسيع للاسمنت العادي بنسبة تطور (55%) وبمبيعات بلغت (683476) طنا ويليه معمل اسمنت بادوش الجديد ثالثاً بنسبة تطور (55%) وبمبيعات بلغت (173751) طنا وجاء رابعاً معمل اسمنت النجف الأشرف المنتج للاسمنت العادي بمبيعات وصلت إلى (171748) طنا والذي تجاوز بهذا الإنتاج طاقته التصميمية البالغة (156000) طن وبنسبة تطور بلغت (60%) مقارنة بالعام الماضي. ولفت المدير العام الى استمرار أعمال الصيانة والتأهيل في معامل الشركة والتي أثمرت خلال العام الماضي عن زيادة الإنتاج وتقليل الكلف والوصول في بعض المعامل إلى أعلى من طاقاتها التصميمية ، مشيرا في الوقت ذاته الى أن خطط الشركة ترتكز على زيادة الإنتاج وتحديث المعامل بخبرات ملاكات الشركة المتراكمة وقد بدأت بخطوات ستمضي فيها خلال هذا العام.