وزير التجارة يصدر عدة توجيهات لتطوير عمل اسطول النقل وتذليل المعوقات امامه

تأسيس 193 شركة وطنية وتسجيل 36 فرعا اجنبيا في كانون الاول الماضي

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني اجتماعا موسعا لمتابعة آلية عمل الاسطول الناقل بشأن مناقلات الحنطة والشلب والطحين ومفردات البطاقة التموينية ، فيما أصدر عدة توجيهات أهمها تطوير عمل اسطول نقل الوزارة و الوقوف على اهم المشكلات والمعوقات التي تعترض العمل .

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الوزير ترأس اجتماعا موسعا مع ممثلي قسم النقل والورشة في شركتي المواد الغذائية وتصنيع الحبوب لمتابعة آلية عمل الاسطول الناقل بشان مناقلات الحنطة والشلب والطحين ومفردات البطاقة التموينية ومناقشة وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير وتأهيل الاسطول ولتلافي الزخم والاختناقات التي قد تحصل في اثناء عملية النقل والتحميل”.

واكد الوزير العاني، خلال الاجتماع على “اهمية تطوير عمل الاسطول من خلال وضع البرامج والخطط المستقبلية التي تسهم في زيادة طاقته الانتاجية”.

وأشار إلى مباشرة الوزارة بتطبيق نظام (GPS) الالكتروني على شاحنات الوزارة من خلال انشاء منظومة سيطرة مركزية مجهزة باحدث التقنيات ، فضلا عن استنفار جميع الامكانيات المتاحة من الجهد الالي والبشري للاسهام في انجاح المهام المكلفين بها من مناقلات الحنطة والشلب ونقل مفردات البطاقة التموينية في جميع محافظات البلاد وكذلك تسخيره في المناسبات الدينية .

وشدد الوزير العاني على “ضرورة انسيابية العمل وتهيئة جميع مستلزمات انجاح المهام المكلفين بها كونها تمثل واجبا وطنيا يجب على الجميع اتمامه بصورة تليق وتوجهات الدولة بتوفير السلة الغذائية للمواطن العراقي”.

وأوضح البيان، أن “الوزير العاني استمع الى مقترحات لعدد من سائقي الشاحنات ووعد بتقديم كل ما يسهم في تطوير عمل الاسطول وتلافي المعوقات خدمة للصالح العام”.

من جانبها اعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة ان ملاكات الدائرة انجزت معاملات تأسيس (193) شركة وطنية وتسجيل (36) فرعا لشركة اجنبية خلال شهر كانون الاول الماضي .

واوضح مدير عام الدائرة مجاهد محمد شافي بان الدائرة اصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت مابين زيادة راس مال ودمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة ، مضيفا انه تم كذلك توثيق (206) شركات مسجلة وتاشير المحاضر واحالة (226) شركة عراقية الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات.

واشار المدير العام الى ان الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (1013) شركة وطنية اضافة الى دمج حسابات (25) شركة وزيادة راس مال (30) شركة وتصفية حسابات (19) شركة وتعديل عقد (44)شركة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الاجنبية لـ (80) شركة وتاشير الحجوزات والتأكد من الاسماء المحجوزة اموالهم لـ (329) وتدقيق وصولات لـ(3119) واجراء (34) كشفا عن الشركات في بغداد والمحافظات .

ولفت المدير العام الى قيام الدائرة بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها (198) محضرا اضافة الى تصديق (45) محضرا خاصا باجتماعات الهيئة العامة للشركات المسهمة فضلا عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الاشخاص المحدودة والبالغ عددها (573) قرارا .