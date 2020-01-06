“أنياب” مسرحية عراقية في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالجزائر

سمير خليل

يشارك المسرح العراقي في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بدورته الاولى تحت شعار ( المسرح ..ابداع يترجم الواقع) (دورة المرحومة الفنانة صونيا الجزائرية) الذي سيقام في ولاية الوادي الجزائرية وتنظمه جمعية الستار للإبداع المسرحي للمدة من الاول لغاية الخامس من شهر شباط المقبل، المشاركة العراقية ستكون بمونودراما (انياب) لفرقة مسرح هوار في كركوك، تأليف عبد الرزاق محمد وتمثيل ليلى فارس سينوغرافيا واخراج نجاة نجم الذي تحدث عن هذا المهرجان والمشاركة العراقية قائلا” مشاركتنا هي العراقية الوحيدة في المهرجان، المهرجان عالمي الصفة اذ ستشارك فيه اعمال مسرحية من: الجزائر وتونس والمغرب ومصر وسوريا وليبيا وفلسطين واسبانيا اضافة للعراق ، ومسرحيتنا (انياب) تستمد موضوعها من احداث حقيقية فهي تتحدث عن المرأة العراقية بشكل عام وما حدث من انتهاكات لا انسانية من عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل وشنكال وما تعرض له الايزيديون من ابادة جماعية واستباحة النساء من خلال قصة اثنين من هؤلاء النسوة العائدات من سوريا وكيف تعرضن لأنواع العذاب ونقلهن الى مدينة الرقة في سوريا وبيعهن في سوق النخاسة وستجسد الشخصية الرئيسة في المسرحية الفنانة ليلى فارس وهي فنانة اكاديمية تحمل شهادتين في المسرح من معهد الفنون الجميلة في كركوك وكلية الفنون الجميلة في بغداد”، ويضيف: “سيشارك احد عشر عرضا في المهرجان.

وكان رئيس ومؤسس المهرجان المخرج الجزائري نبيل المسعى قد ذكر بأن هذه الدورة من المهرجان المخصص للمونودراما النسائية ستكون باسم الفنانة الجزائرية الراحلة صونيا الجزائرية التي قدمت العديد من الأعمال المهمة في المسرح الجزائري ، وتم اختيار 11 فرقة مسرحية تقدم كل فرقة منها عرضا ينتمى لمسرح المونودراما النسائية وتم الاحتكام في عملية الاختيار للعروض المسرحية التي تحمل معايير فنية بحتة ارتكزت أساسا على القيمة الجمالية المشهدية للعرض المسرحي والتي تراعي ثلاثية المستوى الفني العالي والطرح الفكري العميق والرؤية الإخراجية الراقية.

الجدير بالذكر ان فرقة هوار المسرحية كانت تجمعا مسرحيا يضم عددا من طلاب معهد الفنون الجميلة تأسس عام 2008 وتحول الى فرقة مسرحية باسم (هوار) عام 2014 ويضم اليوم 20 عضوا وستشارك الفرقة في المهرجان بوفد يتكون من 4 أشخاص.