معرض الدوحة للكتاب يرفع شعار “أفلا تتفكرون”

الصباح الجديد – وكالات:

ينطلق معرض الدوحة الدولي للكتاب بعد غد الخميس في دورته الثلاثين بمشاركة 335 دار نشر وهيئة ومؤسسة من 31 دولة من بينها فرنسا ”ضيف الشرف“ وقال مدير معرض الدوحة للكتاب جاسم البوعينين في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي ”وصل عدد دور النشر المشاركة هذه السنة إلى 335 دار نشر وهناك نحو 100 ألف عنوان كتاب مسجل بالموقع الإلكتروني للمعرض“. وأضاف ”في هذه الدورة مشاركة دور النشر القطرية هي الأوسع لتشهد انطلاقة حقيقية وقوية لصناعة الثقافة والنشر القطري“، وتابع قائلا ”سجل المعرض زيادة في المشاركة عن العام الماضي، لدينا 31 دولة منها دول تشارك لأول مثل بلجيكا وأستراليا“.

ويقام المعرض في مركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 18 كانون الثاني الجاري تحت شعار ”أفلا تتفكرون“.

ويشمل برنامج المعرض تسعة عروض مسرحية وست أمسيات فنية وأدبية وكذلك أمسيات شعرية بمشاركة شعراء من قطر وخارجها، إضافة إلى أمسية موسيقية فرنسية ،ويخصص المعرض جناحا للأطفال بعنوان ”مدرسة قطر“ يقام على نسق المدارس القطرية القديمة ويقدم 21 ورشة للأطفال وأسرهم.