برشلونة يظهر الوجه الأسوأ في الليجا منذ 12 عاما

سواريز يعادل رقم بنزيما المميز

مدريد ـ وكالات:

حقق فريق برشلونة هذا الموسم أسوأ رقم له بالدوري الإسباني منذ موسم 2007-2008، وذلك عقب التعادل بنتيجة 2-2 مع إسبانيول، في الجولة الـ19 من الليجا.. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أرقام فريق إرنستو فالفيردي بالليجا هذا الموسم تثير القلق، بعد أن أنهى الفريق الدور الأول برصيد 40 نقطة فقط.

وأشارت إلى أن عدد النقاط الحالي هو الأسوأ للفريق عقب انتهاء الدور الأول منذ موسم 2007-2008، والذي خسر خلاله برشلونة اللقب لصالح ريال مدريد بفارق 8 نقاط، بعدما جمع البارسا 40 نقطة أيضًا مع نهاية النصف الأول من البطولة.

وعلى مستوى آخر 12 موسمًا، فإن الرقم الأفضل للبارسا بعد نهاية الدور الأول تحقق في موسم 2012-2013 تحت قيادة الراحل تيتو فيلانوفا برصيد 55 نقطة، كما أنهى برشلونة ذلك الموسم بأفضل نقاط، والتي بلغت 100 نقطة.. يذكر أن برشلونة يتقاسم حاليًا صدارة الليجا مع ريال مدريد برصيد 40 نقطة لكل فريق.

سجل الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، هدفًا وصنع آخر لزميله أرتورو فيدال، ضد إسبانيول، في ديربي كتالونيا الذي انتهى بالتعادل (2-2)، ضمن مباريات الجولة الـ19 بالليجا.

وتأخر برشلونة بهدف في الشوط الأول، قبل أن ينتفض في الشوط الثاني ويسجل هدفين متتاليين، إلا أن إسبانيول عاد وتعادل لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد ساهم سواريز في الأهداف الـ10 الأخيرة لبرشلونة بالدوري الإسباني، من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 آخرين.. وأشارت الشبكة إلى أن سواريز يعتبر أكثر لاعب سجل وصنع في مباراة واحدة بالليجا هذا الموسم (4 مرات)، بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

في حين، أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة عقب تعادل فريقه أن طرد لاعب البارسا الهولندي فرينكي دي يونج كان من أسباب التعادل.. وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول «طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا».

وأضاف «في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز. لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها».وأشار فالفيردي إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.. ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء لاعبه التشيلي أرتورو فيدال مبرزًا أهميته في الفريق.

من جانبه، أكد مدرب إسبانيول، أبيلاردو فرنانديز، إن التعادل مع برشلونة في ديربي كتالونيا 2-2 يدعو للفخر في وضع «ليس بالهين» يمر به الفريق.. ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليتقاسم الصدارة مع ريال مدريد، في حين بقى إسبانيول في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

وأبرز أبيلاردو عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول اتحاد الفريق في المباراة قائلا إنه «كان واحدا وليس 11 فردا» مؤكدا شعوره بالفخر بأداء لاعبيه.. وامتدح الفريق و»تمتعه بأفكار واضحة في الهجوم والدفاع».

وقال عن التعادل: «حصدنا نقطة مهمة على الصعيد المعنوي وهذا ضروري لنا، لكن إذا كانا نريد تحقيق الهدف فنحن بحاجة لمزيد من الانتصارات» في إشارة إلى سعي إسبانيول متذيل الليجا بـ11 نقطة للخروج من منطقة الهبوط.