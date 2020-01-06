ذا فويس كيدز يثبت أنه الأفضل.. ومطالبة بعودة الساهر

الصباح الجديد – وكالات:

انطلقت أولى حلقات برنامج المواهب (ذا فويس كيدز) بموسمه الثالث، وأثارت الحلقة منذ انطلاقها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتصدر هذه المواقع بعدما حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، مؤكدين أن البرنامج ما زال يحتفظ بنجاحه على نقيض بقية البرامج المخصصة للكبار.

وشهد هذا الموسم تغييرات على لجنة التحكيم إذ حل الفنان عاصي الحلاني بديلا عن الفنان العراقي كاظم الساهر، فيما حل الفنان محمد حماقي بديلا عن الفنان تامر حسني، غياب كاظم الساهر كان واضحا إذ طالب عدد من الجمهور بعودته لتصبح لجنة التحكيم مكونة من 4 أشخاص مؤكدين أن وجوده له بريق مميز وإضافة كبيرة.