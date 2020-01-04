ألمانيا تعلق مهمات التدريب العسكري في العراق

بغداد – نجلاء الطائي

قرر الجيش الألماني تعليق مهام قواته للتدريب العسكري والمشاركة في التحالف الدولي -لمحاربة داعش- في العراق. في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، حسبما قالت قيادة نشر القوات بالجيش الألماني.

وقالت قيادة النشر الألمانية للمراقبين في لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني مساء الجمعة إن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش هو الذي أصدر القرار.

يشار إلى وجود 27 جنديا ألمانيا في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلا وامرأة ويجري قيادة هذه القوة من الأردن.

فيما طالبت انالينا بيربوك، زعيمة حزب الخضر المعارض في ألمانيا، بسحب جنود بلادها من العراق في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة نفذتها القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أول أمس الخميس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، قالت بيربوك ” الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد على نحو مثير “، مشيرة إلى أنه لم يعد من الممكن ضمان أمن الجنود الألمان في ظل هذه التطورات.