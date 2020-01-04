الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لنزع فتيل تداعيات اغتيال سليماني

بغداد – الصباح الجديد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، استعداده للإسهام في نزع فتيل توترات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، في بيان حول الأحداث الأخيرة في العراق، عبر حسابه في موقع “تويتر”، ان الاتحاد مستعد للتدخل في سبيل تخفيف حدة التوترات التي يشهدها الشرق الاوسط بعد اغتيال سليماني.

ودعا بوريل، إلى “وقف دورة العنف الحالية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.. التصعيد يهدد المنطقة كلها؛ حيث عانى الناس كثيرا ويستحقون العيش في سلام”.وأضاف: “الاتحاد الأوروبي مستعد للإسهام في نزع فتيل التوترات