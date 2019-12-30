العراق واليونيسيف يوقعان خطة عمل مشتركة لتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة

تشمل اقامة دورات وورش عمل تدريبية خاصة بتحديد المعوقات والمشكلات

من اهم احداث سنة 2019 لوزارة الاعمار والاسكان

بغداد _ الصباح الجديد :

وقع وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة السيد بنكَين ريكاني خطة عمل مشتركة مع ممثل منظمة اليونسيف في العراق السيدة حميدة لاسيكو لتعزيز وتطوير قطاعات الماء والصرف الصحي والبيئة ضمن برنامج المنظمة للتعاون 2020 -2021

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الخطة تضمن ايجاد سياسة سليمة وصحيحة لإدارة الموارد المائية الصالحة للشرب والصرف الصحي وضمان توفير بيئة صحية مناسبة للمواطنين في عموم المحافظات وتعزيز التعاون المشترك وتطويره الى مستويات اعلى .

واوضح المركز الاعلامي ان الخطة تشمل اقامة دورات وورش عمل تدريبية خاصة بتحديد المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في عموم المحافظات وتنفيذ خطة سلامة المياه في اربع محافظات هي (بغداد، البصرة، نينوى، النجف الاشرف) وتجهيز مختبرات خاصة بفحص المياه فضلا عن اعادة تاهيل نظم ادارة النفايات الصلبة والسائلة واقامة مشروع تجريبي بهذا المجال بمشاركة القطاع الخاص في الفرز واعادة التدوير.

كما واصلت الوزارة تنفيذ مشروعي محطتي معالجة المجاري المركزية بمدينة الموصل/ الجانب الايسر في محافظة نينوى بإشراف المديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الطاقة التصميمية للمشروعين تبلغ ٢٠٠ الف م ٣/باليوم ويسهمان بانتاج المياه المعالجة الصالحة لسقي الزراعي ما يٌسهم بدوره في تقليل الضغط على الموارد المائية والحصول على الاسمدة العضوية وتحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة.

واوضح المركز الاعلامي ان المشروعين يتم تنفيذهما على مساحة ١٥٠ دونماً ويخدمان مايقرب من ٧٥٠ الف نسمة من ابناء المحافظة، مشيراً الى ان جميع الاعمال والمواد الداخلة في المشروعين تخضع للفحوصات المختبرية وضمن المواصفات الفنية المعتمدة.

كما التقى الوزير في مقر الوزارة السفير الفنلندي في بغداد فيزا هاكينن وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال العمراني وتبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية للملاكات الهندسية العراقية لمواكبة التطور الحاصل في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإسكان.

ورحب الوزير بالسفير وإعادة افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد، داعيا الشركات الفنلندية الرصينة للاسهام في مشاريع إعادة الاعمار والدخول الى السوق العراقية وفي شتى قطاعات مشاريع البنى التحتية وخاصة في مجال تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية واطئة الكلفة وباستعمال تقنيات البناء الحديثة.

من جانبه ابدى السفير حرص حكومته على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وايجاد أفضل السبل من اجل تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات وخاصة في المجال العمراني، مبدياً رغبته في زيارة مدينة الموصل في محافظة نينوى للاطلاع على واقعها والاسهام بمشاريع الاعمار فيها.

الى ذلك التقى الوزير بمكتبه في مقر الوزارة السفير التركي ببغداد فاتح يلدز، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تمويل وتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار في عموم المحافظات. وثمّن الوزير في اثناء اللقاء جهود الحكومة التركية لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، حيث تم مناقشة امكانية الاستفادة من القرض التركي المقدم للعراق في اثناء مؤتمر المانحين الذي سبق ان عُقد في دولة الكويت والبالغ 5 مليارات دولار وتخصيص جزء منه لإعادة اعمار الجسر الخامس بمدينة الموصل في محافظة نينوى.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من المشاريع التي تقوم الشركات التركية بتنفيذها ومنها مشاريع الدور واطئة الكلفة والمستشفيات والتأكيد على اهمية تنفيذها على وفق التوقيتات المحددة وضمن المواصفات الفنية المطلوبة لاسيما ان هذه المشاريع تتطلب خبرة واسعة في هذا المجال.

من جانبه اكد السفير التركي ان اللقاء كان مثمرا لوضع الاطار العام للتعاون بين البلدين الصديقين مبدياً رغبة الشركات التركية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وفي عموم المحافظات . من جانبها باشرت وزارة الاعمار بتنفيذ اعمال مشروع اعادة تأهيل وصيانة جسر الطوز الكونكريتي ( الممر الاول) في محافظة كركوك عن طريق شركة الفاو العامة وباشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة بكلفة بلغت ملياراً و925 مليون دينار .

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الجسر يقع على طريق كركوك ـ بغداد ( الممر الاول) على وادي الطوز ويبلغ طوله 600م وبعرض كلي يبلغ 12,30م بواقع (7,50م لممر السيارات والباقي للمماشي) ويتكون من 40 فضاء بطول 15 متراً لكل فضاء، مشيراً الى ان الجسر سبق أن تضرر نتيجة السيول وارتفاع مناسيب المياه .

كما تفقد الوزير خلال زيارة ميدانية لمشروع ماء النهروان المركزي للاطلاع على سير العمل ومراحل الانجاز

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة أن زيارة الوزير تعد الثالثة للمشروع نظراً لاهميته الكبيرة في حل مشكلة شح المياه في قضاء النهروان كونه سيوفر الماء الصالح بطاقة انتاجية تبلغ ٤٠٠٠ متر مكعب بالساعة ، مبينا بأن المشروع يتألف من محطات السحب والتقوية الرئيسة والخطوط الناقلة ومحطات المعالجة

كما استأنفت وزارة الاعمار العمل في مشروع انشاء طريق قره تبة ـ عمر مندان المرحلة الثانية التي يبلغ طولها 21,7 كم باشراف دائرة الطرق والجسور واجراء الفحوصات المختبرية من قبل المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابعين للوزارة. بكلفة بلغت نحو 11,7 مليار دينار. وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان المشروع الذي بلغت نسبة انجازه حين التوقف اكثر من ٥٠% يتضمن العمل فيه تنفيذ القناطر (الانبوبية والصندوقية) والاعمال الترابية والاكساء واسيجة الحماية والتخطيط لكامل الطريق فضلاً عن نصب العلامات المرورية بانواعها، مشيرا الى انه من المؤمل قريبا استئناف العمل في المرحلة الاولى من الطريق لانجازها بشكل نهائي والتي يبلغ طولها 11كم ونسبة انجازها 95% حين التوقف.

من جانبها اعلنت الوزارة انجاز التصاميم الاساسية لمدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة الواقعة في قضاء النهروان التابع لمحافظة بغداد ضمن البرنامج الحكومي لتوفير اراض سكنية مخدومة بمساحات متنوعة الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في عموم المحافظات.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الوزير قرر تسمية المدينة بأسم عالم الاجتماع العراقي الراحل( د.علي الوردي) على المدينة السكنية الجديدة اكراماً لأعلامنا ورموزنا العلمية الوطنية والتي سيتم تنفيذها على مساحة 28 الف دونم وستوفر ما يقرب من 100 الف وحدة سكنية (عمودي وأفقي) ، فضلا عن المرافق السكنية العامة الملحقة بالمشروع (المدارس، الاسواق، فضاءات مفتوحة وملاعب، نوادي ترفيهية، محطة وقود، ابنية ادارية وغيرها) . وأوضح المركز الاعلامي انه تم تصنيف المدينة على أربع فئات، شملت الفئة الاولى ذوي الدخل الواطئ بمساحة 200م2وتشكل 35% من الوحدات السكنية والفئة الثانية شملت ذوي الدخل المتوسط بمساحة 300م2 وتشكل 54% من الوحدات السكنية اما الفئة الثالثة فهي لذوي الدخل العالي بمساحة 400-600م2 بنسبة 2% و4% من الوحدات السكنية فيما شملت الفئة الرابعة السكن العمودي متوسط الارتفاع بنسبة 5% من الوحدات السكنية.