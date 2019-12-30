“مدرستي بيتي” حملة يطلقها قسم الشرطة المجتمعية في بغداد والمحافظات

للاسهام في تعزيز ودعم الطلبة في الموسم الدراسي الحالي

بغداد ـ فلاح الناصر

بحسب توجيهات وزير الداخلية، ياسين الياسري انطلقت حملة “مدرستي بيتي” للاسهام في تعزيز ودعم الطلبة في الموسم الدراسي الحالي ، اذ استنفر مكتب الوزير/ دائرة العلاقات والإعلام/ قسم الشرطة المجتمعية ، ملاكاته سعياً لتأمين أجواء دراسية إيجابية للطلاب في بغداد وبقية المحافظات.

آمر قاطع مدينة الصدر/ شرطة مجتمعية/ النقيب ماهر يحيى قال ان الحملة التي انطلقت لدعم المدارس وتشهد توجيها مباشرا من وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري ومدير دائرة العلاقات والإعلام، اللواء الدكتور سعد معن. واشار آمر القاطع إلى ان الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات بدأت بـ “بكم نرتقي الأولى” و”بكم نرتقي الثانية” و” شكبرها عند الله”، اذ شهدت الحملات السابقة توزيع رحلات بعد تصليحها وتتضمن طلاء الجدار الخارجي والصفوف للمدارس واعادة زراعة الحدائق بطريقة مثالية وازالة الأنقاض، مضيفا ان الحملة التي تتواصل لاسبوعين مقبلين، تشهد تعاونا من بلدية الصدر الأولى. النقيب، ماهر يحيى، اشار في حديثه لـ “الصباح الجديد” على هامش حملة العمل المتواصلة في مدرسة أبي فراس الحمداني الابتدائية للبنين في مدينة الصدر /قطاع 43/، ان الشرطة المجتمعية سبق ان نظمت خيما صحية للمواطنين خلف السد بالتعاون مع مدير عام دائرة صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي والدكتور باسم الكناني مدير قطاع الصدر والدكتور سيف جنان، في حين ارفد الخيم الناشط المدني احمد الأبيض بتكاليف أسهمت في توفير أدوية للمواطنين، كما اجريت نحو 30 عملية تجميل للأطفال بالتعاون مع مدير مستشفى الواسطي الدكتور عباس محمد صحن.من جانبه قال فلاح ياسين عضو مجلس محلي لقاطع الصدر 6 في المجلس البلدي لمدينة الصدر ان جهودا كبيرة تبذلها ملاكات قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، مشيدا بدور مدير العلاقات والإعلام الدكتور سعد معن، مبينا ان الشرطة المجتمعية اسهمت في تقديم ألف رحلة لتلاميذ مدارس عدة في مدينة الصدر باقامتهم ورشة متكاملة استمرت لشهر في المجلس البلدي. في حين ثمن مدير مدرسة ابي فراس الحمداني الابتدائية تربية الرصافة الثالثة عادل حسب مهاوي جميع الجهود التي اطلقتها وزارة الداخلية، بتوجيه قسم الشرطة المجتمعية، واخذ دورا فعالاً في إيلاء المدارس المنتشرة في مدينة الصدر الاهتمام، باقامة حملات تهدف إلى دعم المدارس بترميم الصفوف وطلائها وتجهيزها بالمقاعد الحديثة “الرحلات” وكذلك كان للمجلس البلدي في مدينة الصدر ممثلاً عضو المجلس فلاح ياسين مساندة حقيقة وحضورا مباشراً وابداء الجهود المتواصلة لدعم الحملة وإنجاحها، كما ان دور المشرف التربوي للمدرسة سعدون حسين كان إيجابيا من جانب الحضور والمواكبة الميدانية، فيما أبدت ملاكات المدرسة والتلاميذ تعاونا كبيرا لتكون المدرسة بحلة زاهية، لافتا الى أن معاونة مدير المدرسة سميرة سليم ارفدت العمل بمبلغ مالي كمسهمة شخصية منها في انجاح حملة الاعمار واعادة الرحلات الخاصة بالتلاميذ الى الخدمة. واختتم حديثه بالقول لجان الصحة المدرسية كانت حاضرة في تقديم اللقاحات للتلاميذ وقاية من الامراض المعدية والانتقالية في خطوة مهمة تسهم في الاهتمام بتلاميذنا وابعاد خطر الأمراض عنهم.