التيار الصدري يرهن قبول ورفض المرشحين لرئاسة الوزراء برد فعل الشارع

بغداد – الصباح الجديد:

رهن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، امس الاحد 29،كانون الاول، 2019، موافقة تياره على اسم عبد الغني الاسدي او أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء بقول الشارع له، فيما أكد عدم وجود تحفظ على شخصية عسكرية لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال الزاملي إن “الرئيس صالح ، والكتل السياسية، مطالبة من الشارع بأن يكون هناك توافق على ترشيح شخصية مقبولة، شخصية غير جدلية، وقادرة على القيام بمهامها خلال فترة الحكومة الانتقالية”.



ورأى الزاملي أنه “لا يمكن الحكم الآن على أي شخصية يتم ترشيحها، سواء بالإيجاب أو بالسلب، فهذا الأمر يعتمد على أن يكون الترشيح أمراً واقعاً وحقيقياً، سواء تم ترشيح عبد الغني الأسدي أو غيره، فنحن ننتظر ردود الشارع العراقي”.

وأضاف أن “التيار الصدري يعتمد في قبول ورفض المرشحين على رد فعل الشارع، فإذا وافق على ترشيح شخصية ما، فالتيار سيوافق عليها، وإذا رفضها، فالتيار سيرفضها ويمنع تمريرها أو تكليفها”، مؤكدا أنه “ليس لدينا أي تحفّظ على شخصية عسكرية، نحن مع أي شخصية يقبلها الشارع العراقي”.