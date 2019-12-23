القضاء الاعلى يختار القضاة لمفوضية الانتخابات

بغداد – الصباح الجديد

انتخب مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين سبعة قضاء لشغل مناصب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال اعلام المجلس في بيان انه بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات.

وذكر الاعلام انه بعد ايام ستجري قرعة قضاة اقليم كردستان حيث سيباشرون عملهم كاعضاء مفوضية الانتخابات.

وسينتخب القضاة المنتخبون رئيسا لهم، بحسب ما افاده مصدر قضائي.

واعرب مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من اليوم عن اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة.

وقرر المجلس ايضا ان يتم تقسيم المناطق الاستئنافية الى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين ال٥ من القضاة إلى مجموعتين.

وبحسب بيان صادر عن المجلس فانه تمت مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في اقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الاقليم.

وتنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع الشهر الجاري على ان يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء وعلى النحو الاتي

أولاً: خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

ثانياً: اثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم.

ثالثاً: اثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الاعلى.

رابعاً: يتم اختيار المذكورين في البنود (اولا وثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاعلى بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات.

خامساً: يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.