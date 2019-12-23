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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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حجز مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في جمرك مطار بغداد الدولي

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حجز مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في جمرك مطار بغداد الدولي

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن حجز مستلزمات طبية في جمرك مطار بغداد الدولي ادخلت بدون موافقات رسمية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “كوادرها العاملة على جهاز فحص الحقائب في مطار بغداد الدولي و أثناء ممارسة عملها في كشف الحقائب وجدت مستلزمات طبية بكميات تجارية عبارة عن (اجهزة وادوات قسطرة ومحاليل ملحية) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة حيث وردت بدون أوراق رسمية”.

وأكدت على “اتمام الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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