نائب: عدم الاستماع الى صوت الشعب لن يقودنا الى بر الأمان

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري امس الاحد، ضرورة الابتعاد عن فرض شخصيات معينة لمنصب رئيس الوزراء الذي اصبح منصبا باختيار الشعب وليس اختيارا للاحزاب والكتل السياسية.

وقال الشمري في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “محاولة البعض فرض شخصية او مجموعة شخصيات متحزبة للمنصب لن يعيد الامن والاستقرار للمحافظات الثائرة على الفساد والمطالبة بالإصلاح”.

واضاف الشمري ان “اختيار مرشح مستقل ينال رضى ومقبولية الشعب هو الحل النهائي للازمة والتي ستفتح الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة بشخصيات تكنوقراط تهيئ لاجراء الانتخابات المبكرة”.

واوضح ان “عدم الاستماع لصوت الشعب والذي تحاول بعض القوى تجاهله لن يقودنا الى بر الامان بل بالعكس سيزيد من امد الازمة واتجاهها الى امور لا تحمد عقباها”.