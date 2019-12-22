روحاني يختتم زيارة لليابان هدفها الحصول على دعم للاقتصاد الإيراني

الصباح الجديد ـ وكالات:

اختتم الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة استمرت يومين لليابان، فيما تسعى طهران التي تعاني تحت ضغط العقوبات الأميركية، إلى الحصول على دعم اقتصادي من طوكيو.

وجاءت زيارة روحاني إلى اليابان الأولى لرئيس إيراني منذ عقدين، بعد احتجاجات دامية في الشهر الماضي اثر زيادة أسعار الوقود في إيران إذ يعاني الاقتصاد بشدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وعقد روحاني اجتماعا مغلقا في أحد فنادق طوكيو مع قادة قطاع الأعمال الياباني، انتقد فيه العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات مع اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) نقلا عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران في عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وفي مقابلة مع قناة «ان اتش كيه» انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات الأميركية التي وصفها بـ»الأحادية وغير القانونية».

وخلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعا روحاني اليابان ودول أخرى الى مساعدة الاقتصاد الإيراني.

وقال روحاني: «نرحب بأي خطة تزيد من التبادل التجاري خصوصًا في قطاع الطاقة وتزيد صادرات ومبيعات النفط».

وقبل قمتهما المشتركة، ندّد روحاني بواشنطن «لانسحابها بشكل أحادي وغير عقلاني» من الاتفاق النووي.

وأضاف: «آمل أن تبذل اليابان ودول أخرى جهودا للحفاظ على هذا الاتفاق».