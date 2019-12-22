قضية الاقالة الصباح الجديد +الصباح الجديد آراء وأفكار ديسمبر 22nd, 2019 0 تعليق 189 views الوطن.. امانة ! تظاهرات جديدة في الهند ضد قانون الجنسية و24 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة القضاء الاعلى يختار القضاة لمفوضية الانتخابات ديسمبر 23rd, 2019 حجز مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في جمرك مطار بغداد الدولي ديسمبر 23rd, 2019 مجلس النوّاب يستعد لتمرير قانون الانتخابات وسط خلافات الاحزاب على الدوائر المتعددة ديسمبر 22nd, 2019 المحكمة الاتحادية تنسف الحاجة الى الرجوع للكتلة الأكبر في اختيار بديل عبد المهدي ديسمبر 22nd, 2019 نائب: عدم الاستماع الى صوت الشعب لن يقودنا الى بر الأمان ديسمبر 22nd, 2019 32 معاملة صرف بقيمة 850 مليون دينار لصفقات وهمية في كهرباء الانبار ديسمبر 22nd, 2019 نيويورك تايمز: من الصعب إيجاد بديل لرئيس الوزراء المستقيل من الشارع العراقي والسياسيين ديسمبر 22nd, 2019 البرلمان التركي يصّدق على الاتفاق الأمني مع ليبيا في تمهيد لنشر قوات هناك ديسمبر 22nd, 2019 لأول مرة في التاريخ.. مدن حوض دجلة تشرب من نهر الفرات ديسمبر 22nd, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.