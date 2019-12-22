شؤون الاقاليم تتابع ميدانيا المنشآت الشبابية التابعة لها في الرصافة

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

تفقد معاون المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة للشؤون الفنية د. ميثم حسين امين، بيت الشباب في الرصافة، التابع لقسم المنشآت الرياضية والشبابية في الدائرة لمتابعة عملية الصيانة الشاملة التي تجري فيه والاطلاع على نسب الانجاز المتحققة ، فضلا عن لقاء الملاكات العاملة في بيت الشباب بالرصافة ، والاستماع الى طروحاتهم حول واقع العمل هناك وسبل تطويره وتجاوز العراقيل التي تحول دون ذلك.

هذا وقد رافق المعاون الفني لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في جولته مدير مديرية شباب ورياضة الرصافة خالـد الركابـي.