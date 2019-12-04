  • الجمعة , 6 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أصابعي

ثقافة
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خضير الزيدي

أصابعي
وهي تشبه حلمة نهدك
تتذوقُ ..الآنَ في صباحِك
العالقِ بالذكريات
حليبَ ..الحبِ

أصابعي وهي تمسدُ شعرَك
المتناثرَ على ظهرِك
تلتقطُ الذهبَ ….
وتدعوني لأشمَهُ عميقا
كإرثٍ من الكرستال

هذه الأصابعُ الخمسةُ
مندهشةً….تقفُ
فوق رصيفِ الذكرياتِ
كيف يتسنى لها أن تسقي وردةَ رحيلك

تدونُ على حائط..غرفتك
كم دمعةً ستمسحُها
وكم ستفتحُ من أزرار قميصِ نومك
هل ستسخرُ من قرصِ الأسبرين
أم تجني روائحَ إبطيك …

أصابعي ..تتركُ الكيبوردَ
وتهجرُ الكتب
تتعرى بلاغةً وكلماتٍ ..في وصفِ رحلتك

أصابعي التي ترينها تنثرُ القمحَ في حقلِ ذكرياتكِ
تنتظرُ حمامةً تحطُ بين ركبتيكِ
لا تملكُ خيارَ الغيابِ
بعيدا عن فوضى بيتك

كل شيء ..يملك نعاسَكِ
حتى مفاتيحُ البيتِ …تشهرُ لي دقائقَ غيابكِ
بينما الرغبةُ في البوحِ …تتثاءبُ
وهي ترعى حقائبكِ

ماذا اصنعُ بأصابعٍ تُجمَعُ كبقايا كرزاتٍ
في منفضة النسيان

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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