  • الإثنين , 2 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مدير عام توزيع كهرباء بغداد يتابع أعمال اعادة المغذيات

شؤون عراقية
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اعلام كهرباء بغداد
مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد المهندس احمد طالب الحبوبي في جولة ميدانية لمديرية السيطرة والتحكم لكهرباء بغداد الرئيسة للاطلاع على اوضاع الشبكة الكهربائية ومعالجة سقوط المغذيات نتيجة سوء الاحوال الجوية .والتقى بمدير السيطرة المهندس منذر عبد الحسين جبر وموظفي السيطرة واطلع على المشكلات والمعوقات التي تواجههم ووضع حلول سريعة لمعالجتها وقد وجه الحبوبي باستنفار جميع ملاكات كهرباء بغداد الهندسية والفنية وحتى الجهد الالي لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار
رافقه في الجولة معاون شؤون التوزيع ومدير العلاقات والاعلام وفي ختام الزيارة اثنى المدير العام على المجهودات الكبيرة للملاكات العاملة في السيطرة من اجل خدمة مواطنينا الكرام.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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