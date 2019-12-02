الصناعات البتروكيمياوية تعرض فرصها الاستثمارية امام الشركات العالمية الرصينة

الالكترونية تبرم عقد مشاركة لصيانة المحطات الحرارية ومنظومات السيطرة

بغداد _ الصباح الجديد :

عرضت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية فرصها الاستثمارية امام الشركات العالمية الرصينة .

وقال مدير عام الشركة المهندس عقيل عبد الزهرة ان الشركة اعلنت عن فرص استثمارية لتأهيل وتطوير وتشغيل ورق اكياس الاسمنت والوحدات الساندة في مصنع ورق ميسان وانشاء مصنع للكلور والصودا الكاوية في معمل ورق البصرة وتأهيل وتطوير وتشغيل الخطوط الانتاجية لمصنع ورق البصرة ايضا اضافة الى انشاء معمل جديد لانتاج النتروجين المسال في مصنع البتروكيميـاويـات .

واشار المدير العام الى انه ما زالت فرص اخرى قيد الاعلان والدراسة مثل تأهيل وتحديث وتطوير الخط الانتاجي ( الاثيلين , بولي اثيلين واطئ الكثافة , بولي اثيلين عالي الكثافة ) والوحدات الساندة والاقسام المكملة وانشاء خط جديد لانتاج بولي اثيلين واطئ الكثافة وتأهيل وتحديث وتشغيل خط ماكنة المقوى والوحدات الساندة لها في مصنع ورق ميسان مبينا بأن هناك طلبات مشاركة لتشغيل معمل الرقائق البلاستيكية وتشغيل معمل الاغطية الزراعية وتدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها الى زيت الغاز بالاضافة الى طلبات اخرى مثل تشغيل معمل تعبئة المياه الصحية ومعمل HCL وطلبات كثيرة مقترحة مثل معمل اضافات كيمياوية ومصنع ميثانول .

يذكر انه سبق للشركة وان وقعت عقدا مع دار الفوز للتجارة لتأهيل وتطوير وتشغيل خطوط مصنع المستلزمات المدرسية وانشاء خمسة خطوط جديدة في التاجي . وقعت الشركة العامة للأنظمة الالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقد مشاركة مع شركة الراسخ للتجارة والمقاولات العامة والوكالات التجارية وتجميع لوحات السيطرة والتوزيع الكهربائية والخدمات العامة ولمدة (15) سنة في مجال تأهيل وصيانة المحطات الحرارية لانتاج الطاقة الكهربائية ومنظومات السيطرة .

وقال مدير عام الشركة احمد عبد الله الكعبي في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة ان شركة الراسخ ستقوم بتدريب الكوادر المتخصصة في الشركة العامة للانظمة الالكترونية على احدث التكنلوجيا العالمية في مجال عقد المشاركة وتطوير الكادر .

وفي سياق متصل قامت الشركة بأنشطتها المتواصلة من اجل تفعيل عملها لكافة الوزارات والشركات حيث قامت بتجهيز وزارة الداخلية /مديرية شؤون الاحوال المدنية بحاسبات وملحقاتها الى بالاضافة الى تجهيز وزارة المالية /الشركة العراقية للخدمات المصرفية بالمواد ذاتها .