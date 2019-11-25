“قرصنة موقع مكافحة الإرهاب” وطالب شغاتي ينفي حصول “انقلاب عسكري”

بغداد – الصباح الجديد:

نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي صحة أنباء تحدثت عن “بدء الانقلاب العسكري ” واعتقال مسؤولين في المنطقة الخضراء التي تضم المجمع الحكومي.

وقال شغاتي في تصريح لموقع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “الأخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في فيس بوك غير صحيحة”. وأضاف إن “جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامي للشعب للنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية”.



واوردت وسائل إعلام وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحسابات الإلكترونية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت، أمس الاثنين، للقرصنة.

وكان اخترق “قراصنة” الصحفة الرسمية لجهاز مكافحة الارهاب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلنين باسم رئيسه الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني انقلابا عسكريا في العراق الذي يشهد الاحتجاجات منذ الشهر الماضي.

وقال ضابط رفيع في خلية الاعلام الامني أمس الاثنين إن صفحة جهاز مكافحة الارهاب قد تعرضت الى الاختراق.

في غضون ذلك افادت مصادر امنية بالقبض على المشرفين على الصفحة الرسمية للجهاز وهم ثلاثة بهدف التحقيق معهم على خلفية اختراق الصفحة.