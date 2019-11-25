العراق يخسر 40 ترليون دينار سنويا جراء سوء الإدارة في وزارتي النفط والكهرباء

بغداد – الصباح الجديد:

قال النائب عن تحالف القوى فيصل العيساوي، إن العراق يخسر 40 ترليون دينار سنوياً بسبب وزارتين، مؤكداً دعم التحالف للتغيير الوزاري بشرط ان لا يطرح حلولاً جزئية غير اصلاحية.

وقال العيساوي في حديث متلفز تابعته “الصباح الجديد” إن “تحالف القوى لن يقبل بصيغة منح المستقلين 50% من المقاعد بقانون الانتخابات المطروح في البرلمان مناصفة مع القوى السياسية”، مضيفاً “نحن مع خيار المرجعية الدينية ان يكون القانون أكثر تمثيلاً لإرادة الشعب بالتغيير الحقيقي”.

واضاف: “سندعم التغيير الوزاري بشرط ان لا يطرح حلولاً جزئية غير اصلاحية تحل نصف المشكلة، وان لا يكون هروباً من مشاكل البلاد”.

وبين أن “البرلمان تسلم طلباً من رئيس الوزراء بقبول تغيير وزراء الصناعة والاتصالات والهجرة والمهجرين والان يجري الحديث عن طلب تغيير 10 وزراء”.، نافياً “وجود توافق سياسي وفق صيغة تقضي باستبدال وزير من مكون معين مقابل وزير من مكون آخر”.



وأكد أن “عدد الاستجوابات المقدمة الى البرلمان تتعلق بوزراء الصناعة، الزراعة، الاتصالات، الكهرباء، والمالية واثنان يتعلقان برئيس الوزراء والاستجواب ليس الهدف منه اقالة المستجوب”.

وكشف العيساوي عن تقديم “دراسة الى رئيس الحكومة لم يرد عليها حتى الأن، تؤكد ضياع 20 ترليون دينار سنوياً في وزارة النفط بسبب سوء الإدارة بملف تكرير النفط ونخسر جراءها مليون برميل يومياً ما يجعلنا نستورد بقيمة تصل الى 3 اضعاف الكلفة الحقيقية”.

واشار الى أن “هناك هدرا في وزارة النفط يتعلق بعمل المصافي وبيع النفط المكرر الى مشتقات بعد التصفية للشارع، دون أن يتم إعادة أموال النفط الخام للدولة بداعي أنه مدعوم”، مبينا أن “العراق يخسر 20 ترليون دولار سنوياً ايضاً في وزارة الكهرباء بسبب موضوع غياب الجباية واستيراد وقود المحطات من الخارج “، مبيناً ان “ الملفين يجعلان العراق ما يقارب الـ 35 مليار دولار سنوياً”.