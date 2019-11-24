صدور كتاب «حفريات في الشعر العربي القديم»

متابعة الصباح الجديد:

صدرت مؤخرا عن مؤسسة Schwlar للدراسات والبحوث وبالتعاون مع دار السياب للطباعة والنشر سلسلتها الجديدة بعنوان: ((سلسلة سكولار لدراسات اللغة والادب والنقد)) والتي ستصدر بشكل دوري، وافتتحت نشاطها الثقافي العلمي في الكتاب الاول الذي جاء بعنوان: ((حفريات في الشعر العربي القديم))

والجدير بالإشارة ان الدراسات في هذا الكتاب هي عبارة عن أبحاث مقومة في مجلات علمية محكمة قامت د، مريم عبد المجيد عبد النبي باختيار وتحرير الأبحاث العلمية. وهي استاذ مساعد دكتور متخصصة في الأدب والنقد العربي.

تصب هذه الخطوة العلمية في مجال إثراء النشاطات الأكاديمية والثقافية وتفعيل أواصر التعاون بين الجامعة بوصفها صرحا علميا ثابت القواعد والقيم وبين المؤسسات الثقافية والفكرة الداعمة والساندة لها، لا سيما وان مؤسسة سكولار اعتمدت على فكرة تم مناقشتها بين مجموعة من الاساتذة والاكاديميين في جامعة البصرة لتفتح الافق بعد ذلك محركة أجواء النشر العلمي والتعاون والتواصل بين أساتذة الجامعة وبين الأكاديميين العرب من مختلف الدول.

تبدأ الأعمال بفكرة شجاعة وتنمو وتكبر بالعمل الجاد والمدروس ولابأس في البداية من مواجهة بعض الصعاب او الهنات.