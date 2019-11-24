التأهيل الهندسي تنجز أعمال تأهيل محولة سعة (63) ام في اي لصالـح كهربـاء الدبـس

“الزوراء” تجهز دوائر الدولة بأنتاجهـا من الغازات الطبية والصناعية

بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تقديم خدماتها المختلفة لصالح دوائر الدولة في مجالات أنشطتهـا وتخصصها الهندسي والاستشاري .

وأفـاد مدير عام الشركة السيد علاء الدين عبد الحسين علي ان قسم الورشة والصيانة الهندسية في الشركة انجز العقد الخاص بتأهيل وصيانة وتصليح محولة سعة ( 63 MVA ) لصالح محطة كهرباء الدبس الغازية في محافظة كركوك ، مؤكداً ان هذا العمل يعد الاول من نوعه في العراق بأن تقوم شركة حكومية بتأهيل وتصليح وصيانة محولة ( 11/33/132 ) وادخالها الخدمة بجهود ملاكاتها الهندسية والفنية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ، مشيراً الى ان من اهم اعمال الورشة المذكورة تصنيع الكرفانات والخزانات بجميع الاحجام والقياسات الخاصة بخزن الوقود والماء فضلاً عن تصنيع قطع الغيار والادوات الاحتياطية للخطوط الانتاجية للمعامل والمصانع ومحطات الكهرباء .

من جهة اخرى لفت المدير العام الى قيام كوادر قسم البحث والتطوير في الشركة باكمال اعمال مشروع تقييم أنبوب نفط خام بزركان / فاو حيث تم وضع اللمسات الاخيرة من خلال تثبيت نقاط الفحص على طول الخط البالغ (293 ) كم باستعمال أحدث التقنيات في هذا المجال ، لافتا الى أن من مهام ونشاطات قسم البحث والتطوير والتصميم والاشراف على جميع انواع محطات الحماية الكاثودية والخاصة بخطوط الانابيب والخزانات والهياكل الفولاذية وارصفة تحميل النفط لحمايتها من التأكل بسبب الرطوبة والتربة.

من جانب اخر تواصل شركة الزوراء العامة إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دوائر الدولة بأنتاجهـا من الغازات الطبية والصناعية .

وأفـاد مصدر مخول في الشركة أن موقع المنصور التابع للشركة يواصل تجهيز المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسائل الأوكسجين الطبي وبنقاوة عالية ( من 99,5% الى 99,7% ) ، مؤكداً أستعداد الموقع لتجهيز سائل وأسطوانات الأوكسجين الطبي وبقية أنواع الغازات الصناعية وبالكميات المطلوبة ضمن المواصفات القياسية الخاضعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية .

في سياق أخـر أشـار المصدر الى قيام موقع التحدي التابع للشركة وبالجهود الذاتية لشعبة التخطيط والدراسات / التدريب دورة تدريبية بعنوان ( أنظمة الكسح الرطب ) بمشاركة (40) منتسبا ، مؤكداً جهود الشركة وحرصها على إقامة الدورات العلمية لرفع المستوى العلمي والفني لمنتسبيها .

الى ذلك كشفـت الشركة العامة للاسمنت العراقية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن توقيعها عقدين مع شركة بارتنر تكنيك التركية لاستثمار معمل اسمنت حمام العليل القديم والجديد ومعمل اسمنت الفلوجة الابيض بعد مباحثات ودراسات بين الجانبين أستمـرت لأكثر من 6 أشهر .

وأشـار مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي الى ان شركة بارتنر تكنيك التركية من الشركات العريقة والرصينة في مجال صناعة الاسمنت ولديها أستثمارات بهذه الصناعة في عدة دول عربية واوروبية ، مبيناً بـأن شركته تعاقدت مبدئياً مع الشركة التركية قبل أحداث عام 2014 ولم تستكمل الإجراءات بسبب الأحداث التي مرت بالبلاد في حينها وقد تمت إعادة الأحالة على الشركة التركية بعد مباحثات ودراسات مستفيضة لضمان حقوق الطرفين ، مضيفاً بأن الشركة عرضت عدد من معاملها الـ (18) كفرصة أستثمارية على وفق قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997 وشكلت بموجبه لجنة لدراسة العروض بعد اعلان الفرص الأستثمارية لتلك المعامل لإختيار أفضل العروض وأختيار شركات رصينة فنية متخصصة بصناعة الاسمنت يمكنها النهوض بواقع هذه المعامل .

وأكـد المدير العام بأن الشركة العامة للاسمنت العراقية تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار وقد حققت نجاحات في العديد من معاملها أهمها معمل اسمنت كربلاء المستثمر من قبل شركة لافارج الفرنسية التي اوصلت المعمل الى طاقته الإنتاجية العقدية مع الالتزام بأدق معايير المواصفة والجودة في جميع المجالات من إدارة وإنتاج وتسويق ونوعية ، معلناً عزم الشركة لإعادة جميع معاملها في المناطق المحررة وغيرها الى سابق عهدها والوصول بها الى طاقاتها العقدية بأقل الكلف وبأجود المواصفات للاسهام في رفد الاقتصاد المحلي بمادة الاسمنت .

يذكر ان معمل اسمنت حمام العليل الجديد ينتج الاسمنت العادي ومعمل اسمنت حمام العليل القديم (الحدباء) ينتج الاسمنت غير النمطي الخاص بآبار النفط بصنفيه B و G إضافة إلى اسمنت تحشية السدود .