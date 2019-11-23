الشبابي يقص شريط مواجهاته في تصفيات آسيا بلقاء الكويت

همام طارق يغيب عن أسود الرافدين في خليجي 24

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقص منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة الثالثة من مساء اليوم الاحد شريط مباريات المجموعة الاولى لتصفيات آسيا بلقاء المنتخب الكويتي، ويلتقي في ثاني مبارياته في التوقيت ذاته من مساء الثلاثاء نظيره الباكستاني، ويختتم مواجهاته بلقاء فلسطين في الساعة 3 من مساء يوم الخميس المقبل، علما ان جميع المباريات تقام في استاد السيب الرياض بالعاصمة العمانية مسقط.

ومباريات المجموعة الاولى للتصفيات كانت مقررة ان تقام في كربلاء الا ان الاتحاد الآسيوي ارتأى نقلها إلى سلطنة عمان بسبب احداث التظاهرات في محافظة كربلاء وبغداد ومدن الوسط والجنوب في العراق، وهي مؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 19 عاما التي تضيفعها أوزبكستان للمدة من 16 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول من العام المقبل 2020.

ويقود منتخبنا الشبابي الملاك التدريبي المؤلف من قحطان جثير ومساعديه مؤيد جودي وخالد محمد صبار واحمد جمعة مدربا للياقة البدنية ومدرب حراس المرمى حسين جبار، وتضم تشكيلة الفريق « نهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الهادي وحسن حبيب ومنتظر عبد الحسن ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين وليث نجم واحمد حسن ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي وحسين عبد الله وزين العابدين قحطان وعبد الله محمد ومحمد حسن وامير غانم واحمد شاكر وحسين خاف علي شوقي وكرار محمد».

ويرأس وفد المنتخب الشبابي لتصفيات آسيا، رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى، وكان الشبابي أنهى معسكراً تدريبيا قصيراً في قطر استمر 6 أيام اجرى فيه تدريبات مكثفة ومباراة ودية واحدة فاز فيها على رديف نادي قطر بهدف من دون مقابل.

المدرب قحطان جثير تحدث في المؤتمر الصحفي أمس، مبينا ان الفريق لن يتأثر حتما بغياب الجمهور برغم ان المباريات كانت مقررة ان تقام في كربلاء لكن بسبب الاحداث والتظاهرات جرى نقلها إلى ملاعب سلطنة عمان، مؤكدا ان الوفد سعيد باللعب في ارض السلطنة، لكن هنالك معاناة تمثلت ببعد سكن الفريق العراقي عن مقر التدريبات واقامة المباريات، حيث وصل الفريق بمسافة نحو ساعة وربع الساعة إلى ملعب التدريبات مما يسبب ارهاق اضافي للاعبي العراق.

وقال انه يتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى النهائيات، مشددا على مقدرة فريقنا في خطف تذكرة اللعب في النهائيات المقبلة مع الاحترام لجميع المنتخبات الاخرى في المجموعة الاولى.

من جانب اخر، رفضت إدارة نادي الإسماعيلي المصري، منح الضوء الأخضر للاعب همام طارق، للالتحاق بالمنتخب العراقي الذي يستعد للدخول بمنافسات بطولة خليجي 24، التي تنطلق يوم 26 تشرين الثاني الجاري في قطر.

وقال باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب العراقي، إنه تلقى رسالة من النادي الإسماعيلي يرفض فيها منح اللاعب همام طارق فرصة التواجد في بطولة الخليج.

وأضاف أن الاتحاد أرسل لأندية الإسماعيلي المصري وبريسبوليس الإيراني للسماح بالتحاق اللاعبين همام طارق وبشار رسن بمعسكر أسود الرافدين في بطولة الخليج، مع أننا ندرك أن البطولة لا تندرج ضمن لائحة الإتحاد الدولي وبالتالي موافقة الأندية شرط أساسي لانضمام اللاعبين.

وأشار كوركيس، إلى أن الجهاز الفني ينتظر أيضًا رد نادي بريسبوليس بشكل نهائي ليتمكن من تعويض الغائبين بأسماء أخرى.ونوه أن علي عدنان تواجد مع الفريق في الدوحة، لأن الدوري هناك منتهي ولا يوجد ارتباط للاعب بالوقت الحالي فيما سيغيب بشكل رسمي أيضًا اللاعب ريبين سولاقا لارتباطه بناديه.يشار إلى أن المنتخب العراقي وصل إلى الدوحة وباشر تدريباته تحضيرًا لكأس الخليج 24.