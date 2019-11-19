العمل تعفي (185) أسرة متجاوزة على راتب اعانة الحماية الاجتماعية من الاستقطاعات المالية

استرداد أكثر من (149) مليون دينار من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استرداد أكثر من (149) مليون دينار من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية خلال شهرتشرين الأول المنصرم.

وقالت مديرعام صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل الدكتورة كوثر إبراهيم فاضل : ان المبالغ التي استردتها الوزارة تم تسديدها نقداً أو أقساطاً من المتجاوزين (موظفين ومتقاعدين وفئات أخرى)، مؤكدة ان مجلس الوزراء كان قد مدد مدة تقسيط استرداد الاموال إلى عشر سنوات بعد أن كانت مدة التسديد لاتتجاوز الخمس سنوات.

يذكران استعادة الأموال من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية تتم بالاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

في حين أعلنت مدير عام دائرة الصندوق في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل الدكتورة كوثر إبراهيم فاضل إيقاف الاستقطاعات المالية لـ (185) أسرة من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية من ذوي الشهداء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2019, مشيرة الى أن وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان بصدد استحصال الموافقات الأصولية لشمول فئات أخرى من المتجاوزين بالاعفاء من الاستقطاعات المالية من ذوي شهداء العمليات الإرهابية.

واضافت ان دائرة الصندوق انجزت تدقيق (756) اظبارة خلال شهر تشرين الاول المنصرم، منوهة الى ان الاظابير توزعت بواقع (380) اظبارة لفئة الرجال و(340) لفئة النساء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (431) القاضي بتقسيط المدة الى (120) شهراً بعدما كانت (60) شهرا، وتنوعت بين منح براءة الذمة لمواطنين سددوا المبالغ المترتبة بذمتهم نقداً واخرون تم تقسيط مبالغ الدين مراعاة لعدم قدرتهم على التسديد المباشر.

من جهة اخرى منح قسم صرف الرواتب التقاعدية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (16) قيداً لمعاملات عمال بلغوا السن القانونية للتقاعد واصدر (19) هوية تقاعدية لاخرين للمدة من (3 الى 7-11 لعام 2019).

وقالت معاون مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال نجلة عيسى : ان قسم صرف الرواتب انجز تحديث معلومات (429) استمارة تشمل نقل راتب اووكالة اووصاية اوتغيير درجة العجز واجاب عن (52) استفساراً يخص العمل، فضلاً عن احالة العمال المضمونين المتقاعدين عن العجز الجزئي الى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز مضيفة ان القسم سلم رواتب تقاعدية لبغداد والمحافظات الى الادارة العامة لمصرف الرافدين وانجز (720) اضبارة تتضمن احتساب راتب او تأييد دراسة او قطع حصة.

في الوقت ذاتة اصدر المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دراسة لتسجيل إصابات العمل في العراق للعام 2018.

وافاد مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية الدكتور ناضر محمود الشمري : ان الهدف من الدراسة هو لاعداد قاعدة بيانات وطنية عن إصابات العمل لغرض تزويد الخطط الوطنية وتعزيز الوعي الوقائي لدى العاملين للحد من تعرضهم للاصابات في مواقع العمل .

واوضح ان : أهمية هذه الدراسة تأتي ضمن تحديث اطار عمل المركز الذي أصبح يرتكز على تقديم الاستشارات ورسم السياسات واعداد البحوث والدراسات للنهوض بواقع الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة.